Kayıt
20:48 26 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    ABD Temsilciler Meclisi’nden yeni yasa taslağı: Venezüella’da Rus etkisiyle mücadele edilecek

    © Sputnik / Aleksey Nikolskyi
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 01

    ABD Temsilciler Meclisi, Venezüella’daki güvenlik güçlerine destek veren Ruslara yönelik kısıtlamalar öngören ‘Venezüella’da Rus Tehdidi ile Mücadele’ adlı yasa taslağını oy birliği ile kabul etti.

    S-300 füze savunma sistemleri
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    ‘S-300 Venezüella’ya yıllar önce sağlandı, bunda hiçbir sansasyon yok’
    ABD Temsilciler Meclisi'nde hazırlanıp kabul edilen belgeye göre Venezüella'daki güvenlik güçlerine destek veren Rus temsilcilerin ABD'ye girişleri yasaklanacak, ayrıca bu kişilerin mevcut Amerikan vizelerinin de geri alınması öneriliyor.

    Taslağın yasallaşıp yürürlüğe girmesi için öne Senato'nun, ardından ABD Başkanı'nın onayından geçmesi gerekiyor.

    Belgeye göre, onay işlemlerinden sonra Dışişleri Bakanı'nın:

    — Bir ay içinde ‘Rusya-Venezüella işbirliği ile mücadele stratejisi' sunması;

    — Üç ay içinde Venezüella'nın ABD'de bulunan CITGO şirketinin enerji altyapısının Rus şirketler tarafından satın alınmasından oluşabilecek olası tehdidin değerlendirilmesi;

    — Dört ay içinde Moskova ve Caracas'ın güvenlik çizgisindeki işbirliği ve ‘bu işbirliğinin ABD ve Batı yarımküre ülkeleri için oluşturabileceği olası tehdit' ile ilgili bir raporun sunulması öngörülüyor.

    General view of Caracas, Venezuela
    © REUTERS / Ueslei Marcelino
    Pompeo'dan Lavrov'a: Rusya'nın Venezüella'ya asker göndermesine seyirci kalamayız
    VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ VE ÜLKEYE UYGULANAN YAPTIRIMLAR

    Geçen ocakta Venezüella, Maduro karşıtlarının toplu gösterilerine sahne olmuştu. 23 Ocak'ta çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere bazı ülkeler tarafından tanınmıştı.

    Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

    ABD, Venezüella devlet petrokimya şirketi PDVSA'ya yönelik yaptırım kararı almıştı. Şirketin ABD'deki 7 milyar dolarlık hesaplarına bloke konmuştu. ABD ayrıca PDVSA'yla bağlantısı olduğu gerekçesiyle Rusya merkezli banka olan Evrofinance Mosnarbank'ı da yaptırım listesine dâhil etmişti.

    İlgili konular:

    Venezüella'da 1 ay içinde ikinci elektrik kesintisi, hükümet 'sabotaj' diyor
    Guaido'dan Venezüella halkına çağrı: İktidarı ele geçirme operasyonuna hazır olun
    Venezüella yönetimi muhaliflerin ‘varlıkları çalmasının’ mal olduğu zararı hesapladı
    Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza'dan Trump ve Pence'e çağrı: İnsanlığın geleceği için acilen istifa edin
    ABD’nin Venezüella yaptırımlarına Guaido'dan destek
    Etiketler:
    yasa taslağı, darbe girişimi, ABD Temsilciler Meclisi, ABD Senatosu, Juan Guaido, Nicolas Maduro, Venezüella, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İsrail'in Gazze'ye saldırısı
    İsrail savaş uçaklarının vurduğu Gazze’den görüntüler
    Karikatür
    'Trump’ın Golan kararı, Ortadoğu’da yeni bir gerilim sarmalına yol açar'
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet