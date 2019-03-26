ABD Temsilciler Meclisi’nden yeni yasa taslağı: Venezüella’da Rus etkisiyle mücadele edilecek

ABD Temsilciler Meclisi, Venezüella’daki güvenlik güçlerine destek veren Ruslara yönelik kısıtlamalar öngören ‘Venezüella’da Rus Tehdidi ile Mücadele’ adlı yasa taslağını oy birliği ile kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde hazırlanıp kabul edilen belgeye göre Venezüella'daki güvenlik güçlerine destek veren Rus temsilcilerin ABD'ye girişleri yasaklanacak, ayrıca bu kişilerin mevcut Amerikan vizelerinin de geri alınması öneriliyor.

Taslağın yasallaşıp yürürlüğe girmesi için öne Senato'nun, ardından ABD Başkanı'nın onayından geçmesi gerekiyor.

Belgeye göre, onay işlemlerinden sonra Dışişleri Bakanı'nın:

— Bir ay içinde ‘Rusya-Venezüella işbirliği ile mücadele stratejisi' sunması;

— Üç ay içinde Venezüella'nın ABD'de bulunan CITGO şirketinin enerji altyapısının Rus şirketler tarafından satın alınmasından oluşabilecek olası tehdidin değerlendirilmesi;

— Dört ay içinde Moskova ve Caracas'ın güvenlik çizgisindeki işbirliği ve ‘bu işbirliğinin ABD ve Batı yarımküre ülkeleri için oluşturabileceği olası tehdit' ile ilgili bir raporun sunulması öngörülüyor.

© REUTERS / Ueslei Marcelino Pompeo'dan Lavrov'a: Rusya'nın Venezüella'ya asker göndermesine seyirci kalamayız

Geçen ocakta Venezüella, Maduro karşıtlarının toplu gösterilerine sahne olmuştu. 23 Ocak'ta çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere bazı ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

ABD, Venezüella devlet petrokimya şirketi PDVSA'ya yönelik yaptırım kararı almıştı. Şirketin ABD'deki 7 milyar dolarlık hesaplarına bloke konmuştu. ABD ayrıca PDVSA'yla bağlantısı olduğu gerekçesiyle Rusya merkezli banka olan Evrofinance Mosnarbank'ı da yaptırım listesine dâhil etmişti.