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13:39 27 Mart 2019
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    ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford

    ABD Genelkurmay Başkanı Dunford: Suriye'deki Kürt grupları eğitmeye devam edeceğiz

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    ABD
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    ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'deki Kürt oluşumları eğitmeye devam edeceklerini söyledi. Dunford'a göre Suriye'de yok edilmesine rağmen IŞİD, uluslararası arenada tehdidini sürdürüyor.

    ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetleri Komitesi'nde Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Dunford, "Özellikle Suriye'deki askeri harekatın sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu süreklilik, IŞİD'le mücadele görevini sonuna kadar götürmek için Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ortaklık yapılmasını kapsıyor" dedi.

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    Pentagon
    © AA /
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    Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik çıkarlarının güvence altına alınmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Dunford, "Trump'ın Suriye'de kalan birliğin görevine devam etmesi kararına istinaden şu anda geçerli kısa vadeli planımız, Kürt partnerlerimize yönelik eğitimlerin ve yardımların sürdürülmesinin yanı sıra onlara yönelik meydan okumaları ve tehditleri önleyecek bir çerçeve yapı oluşturulmasını öngörüyor" ifadelerini kullandı.

    PENTAGON TRUMP'I IŞİD KONUSUNDA İLK KEZ TEYİT ETTİ

    DSG
    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    Dunford, IŞİD'in Suriye'de sahadan temizlenmesine rağmen militanların küresel imkân ve kabiliyetlerini koruduğunun da altını çizdi.

    Dunford'un bu açıklaması, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Trump'ın 'IŞİD Suriye'de bitti' açıklamasına verilen ilk açık teyit olması açısından dikkat çekiyor.

    Nitekim, Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, Trump'ın 21 Mart'ta yaptığı, "IŞİD'in elinde kalan son toprak parçası bu gece itibariyle alınmış olacak" açıklamasını teyit etmemişti.

    "Bu bölge dün gece alındı mı?" şeklindeki soruya net bir yanıt vermekten kaçınan Summers, "Ortaklarımızla birlikte her nerede olursa olsun IŞİD'le mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullanmakla yetinmişti.

    TRUMP, IŞİD'E KARŞI DÖRT KEZ ZAFER İLAN ETMİŞTİ

    Donald Trump
    © AP Photo / Evan Vucci
    Trump: Suriye'de IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık
    ABD Başkanı Trump, ilk olarak 19 Aralık 2018'de Suriye'den çekileceklerini duyururken, IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını ve Amerikan askerlerinin artık ülkelerine geri döneceğini söylemişti.

    Trump daha sonra 15 Şubat 2019'da IŞİD'in elindeki toprakların tamamının alındığına dair 24 saat içinde açıklama yapacağını söylemişti.

    İki açıklaması da doğru çıkmayan Trump, bu sefer 28 Şubat'ta "IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 100'ü alındı" açıklamasında bulunmuş, ancak bu açıklaması kısa sürede yalanlanmıştı.

    Trump, son olarak 21 Mart'ta Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere bir harita üzerinde Başkanlık koltuğuna oturduğunda IŞİD'in elindeki topraklar ile bugün örgütün elinde kalan toprağı karşılaştırarak "Şu küçük nokta kaldı o da bu geceye kadar alınmış olacak" ifadesini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Kürtler, ABD Savunma Bakanlığ, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetleri Komitesi, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), DSG, Pentagon, IŞİD, Joseph Dunford, Donald Trump, Suriye
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