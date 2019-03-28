ABD'li senatörlerden F-35'lerin Türkiye'ye teslimini engellemek için yasa tasarısı

ABD'li senatörler, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmemesi için bir yasa tasarısı hazırladı.

Yasa tasarısını hazırlayan dört isim arasında yer alan Demokrat senatör Jeanne Shaheen, "Rusya'nın NATO üyesi bir ülke olan Türkiye'de ABD uçaklarına ve teknolojisine erişim sağlaması olasılığı, ciddi bir ulusal ve küresel güvenlik riskidir" dedi.

Türkiye trilyon dolarlık F-35 programında üretim ortaklarından biri.

Ancak Amerikalı yetkililer Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alması halinde Türkiye’ye F-35 teslimatı için yapılan hazırlıkların askıya alınabileceği tehdidinde bulunmuştu.

ABD'DEN PATRIOT KOŞULU

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Türkiye’yi F-35 programında istiyoruz ama Patriot alması lazım” demişti. ABD’li yetkililer, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemine karşı çıkmış, bu füze savunma sisteminin NATO sistemine entregre olamayacağını ve Rus sisteminin Türkiye’de konuşlu Amerikan silah sistemlerinin güvenliğini olumsuz etkileyeceğini savunmuştu.

ABD, Türkiye’nin, Raytheon savunma şirketinin ürettiği Patriot sistemlerini satın alması için çağrı yapmış, Türk yetkililerse bugüne kadar verdikleri mesajlarda Rusya ile S-400 anlaşmasından geri dönüşün olmayacağını vurgulamıştı.