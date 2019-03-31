ABD’den Maduro’yu destekleyen Rusya’ya tehdit: Bedelini ödeteceğiz

© REUTERS / Carlos Jasso Lavrov, Rus askeri uzmanların Venezüella'da bulunmasının nedenini açıkladı

Rusya'yı Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermekle suçlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Moskova'ya bunun bedelini ödeteceğini söyledi.

CNN televizyonuna konuşan Abrams, Moskova ve Havana'yı Venezüella Devlet Başkanı'nın başlıca destekçileri olduklarını ifade etti.

Abrams, "İdaredeki üst düzey bürokratlar arasından hiç kimsenin, onları (Rusları) bunun bedelini ödettireceğimizden şüphesi yok" diye konuştu.

Washington will soon decide on measures against Moscow in connection with #Venezuela. According to Special Representative for Venezuela Elliott Abrams, "State Secretary will review them & Russia will pay the price for this"https://t.co/3Ko0odzkzM — JuliaRonka (@ron_ronka) March 31, 2019

Geçenleri ABD Başkanı Donald Trump, Rus askeri uzmanların Venezüella'dan ‘çıkıp gitmeleri' gerektiğini söylemiş, Abrams ise bu nedenle Moskova'ya yönelik yaptırım uygulanabileceğini açıklamıştı.

Trump'ın Venezüella çıkışına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "ABD, dünyanın birçok köşesinde varlık gösteriyor ve kimse onlara nerede bulunmamaları gerektiğini söylemiyor. Bu nedenle biz de, diğer ülkelerle hem Rusya'nın hem onların çıkarlarına uygun ilişkiler kurma hakkımıza saygı gösterilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.