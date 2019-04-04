Trump, müstakbel rakibi Biden'la alay etti: Tekrar hoşgeldin Joe!

ABD'de Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Biden ile ilgili tacize varan ‘uygunsuz davranışları' gerekçesiyle gündeme getirilen şikâyetler, özellikle başkan adaylığını açıklamasıyla arttı. Trump, söz konusu suçlamalara atıf yaparak Biden'la bir kez daha alay etti.

Hakkındaki iddialara Twitter hesabından paylaştığı video mesajla yanıt veren Joe Biden, ''Tüm siyasi kariyerim boyunca insanlarla aramda bağ kurmaya çalıştım, el sıkıştım, kucaklaştım. Destek için kadın erkek olsun omuzlarına dokundum'' ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal normların değiştiğini ve bunun farkında olduğunu ifade eden Biden, "Kadınların neler söylediğini duydum. Siyaset benim için her zaman bağ kurmak oldu ama bundan sonra insanların kişisel alanına saygı konusunda daha düşünceli olacağım. Bu benim sorumluluğum ve yerine getireceğim" demişti.

Trump, Biden'ın paylaştığı videonun montajlanmış halini sosyal medya hesabından "Tekrar hoşgeldin, Joe!" notuyla paylaştı: