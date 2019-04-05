Pompeo, Çavuşoğlu'nun 'Görüşme çarpıtıldı' açıklamasını kabul etmedi: Her kelimenin arkasındayım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kendisini ‘gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanmakla' suçlayan Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt verdi. Pompeo, "Her kelimenin arkasındayım" dedi.

NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla 3 Nisan'da Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında bir araya gelen Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir basın toplantısı düzenledi.

Görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya karşılık Çavuşoğlu'nun "Biz de çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor" şeklindeki ifadesini değerlendiren Pompeo, "Her kelimesinin arkasındayım" dedi.

POMPEO: POZİSYONUMUZ DEĞİŞMEDİ

Pompeo, "Meslektaşımın yorumlarını gördüm. Görüşme metnini tekrar okudum. Tamamen doğru. Her kelimenin arkasındayım" diye konuştu.

Pompeo, "Türk hükümetinin Amerika'nın pozisyonunu oldukça net anladığını düşünüyorum. Pozisyonumuz değişmedi" ifadelerini kullandı.

ABD'li Bakan, "Amerika ve Türkiye'nin birlikte daha yakın çalışabileceği büyük fırsatlar var. Dün Türk Dışişleri Bakanı ile iyi ve uzun bir görüşmem oldu. Bir yol bulacağımızdan eminim" diye konuştu.

Pompeo, Amerika'nın Türkiye ile S-400 konusunda görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

HANGİ KONU RAHATSIZLIK YARATTI?

Söz konusu ABD açıklamasında, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 konusundaki endişelerin yanı sıra Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşları da vurgulanıyordu. Ayrıca açıklamada "Suriye'nin kuzeydoğusuna tek taraflı bir Türk askeri harekâtı yapılırsa bunun yıkıcı sonuçları olur" deniliyordu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy açıklamaya ilk tepki gösteren isim olmuştu. Ancak Aksoy, açıklamanın görüşme içeriğini yansıtmadığını söylemekle yetinmiş, hangi konulara itiraz ettiklerini açıklamamıştı.