Pompeo, Çavuşoğlu'nun 'Görüşme çarpıtıldı' açıklamasını kabul etmedi: Her kelimenin arkasındayım

Görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya karşılık Çavuşoğlu'nun "Biz de çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor" şeklindeki ifadesini değerlendiren Pompeo, "Her kelimesinin arkasındayım" dedi.
POMPEO: POZİSYONUMUZ DEĞİŞMEDİ
Pompeo, "Türk hükümetinin Amerika'nın pozisyonunu oldukça net anladığını düşünüyorum. Pozisyonumuz değişmedi" ifadelerini kullandı.
ABD'li Bakan, "Amerika ve Türkiye'nin birlikte daha yakın çalışabileceği büyük fırsatlar var. Dün Türk Dışişleri Bakanı ile iyi ve uzun bir görüşmem oldu. Bir yol bulacağımızdan eminim" diye konuştu.
Pompeo, Amerika'nın Türkiye ile S-400 konusunda görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.
HANGİ KONU RAHATSIZLIK YARATTI?
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy açıklamaya ilk tepki gösteren isim olmuştu. Ancak Aksoy, açıklamanın görüşme içeriğini yansıtmadığını söylemekle yetinmiş, hangi konulara itiraz ettiklerini açıklamamıştı.
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