'Demokratlar, Trump'ın vergi beyannamesini göremeyecek'

Mulvaney'in açıklamasına tepki gösteren Demokratlar ise, taleplerinin ‘gerekli ve yasal' olduğunu belirtti. Vergi komitesi üyesi Demokrat Dan Kildee, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada "Bu Kongre'nin sahip olduğu bir yetki. Şu anki başkan, son 50 yılın en az şeffaf başkanı" ifadelerini kullandı.
ESKİ AVUKATI YALANLAMIŞTI
Ancak Trump'ın eski avukatı Michael Cohen Kongre'ye verdiği ifadede, 2016 yılındaki başkanlık seçimi kampanyası sırasında Trump'ın iddiasının aksine, beyannamelerinin denetlemede olmadığını belirtmişti.
PAYLAŞMAYI REDDEDEN TEK BAŞKAN
Zorunlu kılan bir yasa olmasa da 1976'dan bu yana tüm ABD başkanları vergi beyannamelerini Kongre ile paylaştı.
Ancak Trump, önceki ABD başkanlarının aksine, ödemiş olduğu vergilerin detaylarını paylaşmayı reddediyor. Trump, daha önce IRS tarafından denetlendiğini savunuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)