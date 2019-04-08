'Demokratlar, Trump'ın vergi beyannamesini göremeyecek'

© REUTERS / Leah Millis Trump'ın vergi beyannamesi mercek altında

ABD yönetimine yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına konuşan Mulvaney, "Demokratlar Başkanın vergi beyannemelerini göremeyecekler, görmek zorunda da değiller" dedi. Mulvaney, beyanname çağrılarını da ‘siyasi gösteri' olarak niteledi.

Mulvaney'in açıklamasına tepki gösteren Demokratlar ise, taleplerinin ‘gerekli ve yasal' olduğunu belirtti. Vergi komitesi üyesi Demokrat Dan Kildee, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada "Bu Kongre'nin sahip olduğu bir yetki. Şu anki başkan, son 50 yılın en az şeffaf başkanı" ifadelerini kullandı.

ESKİ AVUKATI YALANLAMIŞTI

Ancak Trump'ın eski avukatı Michael Cohen Kongre'ye verdiği ifadede, 2016 yılındaki başkanlık seçimi kampanyası sırasında Trump'ın iddiasının aksine, beyannamelerinin denetlemede olmadığını belirtmişti.

© REUTERS / Leah Millis Başsavcılıktan Trump'ın iş anlaşmalarına soruşturma

Temsilciler Meclisi Gelir ve Vergi Komitesi Temsilcisi Richard Neal, Milli Gelirler İdaresi IRS'ten Trump'ın ve ona bağlı şirketlerin vergi beyannamelerinin dökümünün 10 Nisan'a kadar verilmesini istemişti.

PAYLAŞMAYI REDDEDEN TEK BAŞKAN

Zorunlu kılan bir yasa olmasa da 1976'dan bu yana tüm ABD başkanları vergi beyannamelerini Kongre ile paylaştı.

Ancak Trump, önceki ABD başkanlarının aksine, ödemiş olduğu vergilerin detaylarını paylaşmayı reddediyor. Trump, daha önce IRS tarafından denetlendiğini savunuyor.