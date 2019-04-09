Kayıt
17:28 09 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Jack Dorsey

    Twitter CEO'su maaşını aldı: 1.4 dolar

    © AP Photo / Richard Drew
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Twitter'ın kurucusu olan ve 2015 yılında yeniden şirket CEO'luğuna gelen Jack Dorsey, ilk maaşını aldı. 2015-2017 yılları arasında 'maaşsız' çalışan Dorsey'e, 2018'de ise 140 karaktere eş değer 1.4 dolar maaş verildi.

    Twitter
    © AFP 2019 / Josh Edelson
    Rusya'dan Twitter'a ilk ceza
    Twitter'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı açıklamaya göre 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Twitter'ın uzun vadeli değer yaratma potansiyeline olan bağlılığı ve inancını göstermek amacıyla tüm tazminat ve menfaatleri reddettiği belirtilen Dorsey'e 2018 yılında 1.4 dolarlık maaş ödemesi yapıldı.

    140 cent'e denk gelen bu sembolik rakamın, Twitter'daki 140 karakterlik paylaşım sınırıyla aynı olması da dikkat çekti. Bilinçli seçildiği tahmin edilen bu rakam ve sosyal ağın 280 karakterlik yeni karakter sınırı dikkate alındığında, Jack Dorsey'in bu yılki maaşının 280 cent (2.8 dolar) olması bekleniyor.

    Bu sembolik maaşına karşın Jack Dorsey, 5.5 milyar dolarlık kişisel servetiyle, dünyanın en zenginleri listesinde 314. sırada yer alıyor.

    2006 yılında kurulan ve şu anda 320 milyonu aşkın aylık aktif kullanıcısı olan Twitter'ın ilk 2 yılında CEO'luğunu da yürüten Dorsey, 2008 yılında bu koltuğu bırakmıştı. Dorsey, 2015 yılının ekim ayında tekrar Twitter'ın CEO'su olmuştu.

    1 DOLARLIK ZENGİNLER

    Aslında ABD merkezli teknoloji devlerinde CEO'lara verilen bu sembolik maaş uygulaması oldukça yaygın. Örneğin Google'ın kurucularından olan (aynı zamanda Google'ın çatı şirketi Alphabet'in Başkanı) Sergey Brin ile (aynı zamanda Alphabet'in CEO'su) Larry Page'in resmi maaşı 1 dolar.

    'Seçim Hileleri' isimli Twitter hesabı
    Twitter
    Yerel seçimlerin ardından yeni bir Twitter hesabı açıldı: Seçim hileleri
    Dünyanın en zenginleri listesinde Larry Page'in 59 milyar dolarlık servetiyle 8., Sergey Brin'in ise 57 milyar dolarla 10. olduğunu da belirtelim.

    Bir diğer teknoloji şirketi Oracle'ın kurucusu ve başkanı Larry Ellison ile Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de şirketinden 1 dolarlık maaş alıyor. Zuckerberg 69 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin 5. kişisi iken, Ellison ise 58 milyar dolarla 9. sırada yer alıyor.

    Ancak söz konusu bu isimleri, yıllık performanslarına göre çeşitli primler alıyor ve bu ödemeler de nakit veya şirketin hisse senetleriyle yapılıyor.

    Etiketler:
    Twitter, Google, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Alphabet Inc, Larry Page, Sergey Brin, Jack Dorsey, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Karelya'daki Kiji Müzesi
    Karelya’nın 'kültür incisi': Kiji Açık Hava Müzesi
    Karikatür
    ABD, İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' olarak tanımladı
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet