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10:31 10 Nisan 2019
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    ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde düzenlenen Burning Man Festivali

    Trump duvardan vazgeçmiyor, şimdiki hedefi dünyaca ünlü Burning Man Festivali

    © AP Photo / Ron Lewis
    ABD
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    Göçmen karşıtlığına bir de festival karşıtlığını ekleyen ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarın bir benzerini de dünyaca ünlü Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana inşa etmek istiyor. Organizatörler, festivalin ruhuna aykırı olduğunu söyleyerek karara karşı çıkıyor.

    Burning Man festivali
    © REUTERS / Jim Urquhart
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    Meksika sınırına örülecek duvarla yetinmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de dünyaca ünlü Burning Man festivalinin düzenlendiği Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'ndeki alana yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda kalın bir duvar inşa etmek istiyor.

    Nevada Arazi Yönetimi Bürosu (BLM), festivalin organizatörlerine resmi bir yazı göndererek alanı beton bariyerle çevirmeleri ve özel güvenlik gücü kiralamaları tavsiyesinde bulundu.

    FESTİVAL RUHUNA AYKIRI

    Festival organizatörleri ise karara sert tepki gösterdi. Organizatörler, taleplerin festivalin ruhuna tamamen aykırı olduğunu savundu. 

    Organizatörler tarafından kaleme alınan mektupta, "Teklifin uygulanması durumunda festivali öldürmese de dokusuna büyük zararı olacaktır" denildi.

    Duvar için de, "lojistik olarak sıkıntılı, çevresel etkileri bakımından sorumsuzca, gereksiz ve yanına bile yaklaşılamayacak kadar pahalı' yorumu yapıldı.

    16 KM BOYUNCA KUM TEPELERİ YARATACAK

    ABD Başkanı Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    Mektupta, "Havanın serbestçe dolaşması yerine ancak ağır makinelerle üstesinden gelinebilecek 16 kilometre boyunca kum tepeleri yaratılacak. Ayrıca bu, çölü umursadığını iddia eden BLM için de bir hayli garip bir talep" ifadeleri kullanıldı.

    Maliyetlere de değinen organizatörler, bu durumun her yıl için 20 milyon dolarlık ek bir harcama gerektireceğini bunun da fiyatlarda 286 ile 400 dolar arasında bir artışa yol açacağı belirtildi.

    Sosyal medyada yapılan yorumlarda da duvarın herhangi bir işe yaramayacağı savunuldu. Festivale zorla giriş yapmak isteyen araç olduğuna dair bugüne kadar herhangi bir girişim olmazken, olsa bile duvarın festivale zorla sızmayı engellemeyeceği öne sürüldü. 

    Ancak Trump'ın duvar konusunda kararlı olduğu ve bu kuralların kabul edilmemesi durumunda festivali iptal ettirebileceği belirtildi.

    ŞEYMA SUBAŞI İÇİN KÖTÜ HABER

     

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    A post shared by Seyma (@seymasubasi) on Sep 3, 2018 at 9:11am PDT

     

    Burning Man Festivali, Black Rock Çölü'nde her yıl ağustos ve eylül döneminde düzenleniyor. 1990'dan beri düzenli olarak gerçekleştirilen festival dokuz gün sürüyor.

    Dünya çapında bir fenomen olan festival; Şeyma Subaşı, Süreyya Yalçın ve Oğulcan Engin gibi ünlü isimlerin gitmesiyle Türkiye'de de oldukça tanınmıştı.

    FESTİVAL 'ARKADA İZ BIRAKMAMASIYLA' ÜNLÜ

    Dünyanın en çılgın festivallerinden bir sayılsa da Burning Man, ‘arkanda hiçbir iz bırakma' fikrini uygulamasıyla dikkat çekiyor. Festivale katılanlar (‘Burners' olarak da anılıyor) her gün karavanlarını ya da çadırlarını temizliyor ve arkalarında tek bir çöp dahi bırakmıyor.

    Festival bünyesinde ayrıca bir ‘Kamu Çalışmaları Bölümü' oluşturuluyor ve görevliler hem festival alanını hem de çevredeki yolları tamamen temizliyor.

    Etiketler:
    organizatör, Güvenlik gücü, Bariyer, Festival, duvar, Burning Man, Şeyma Subaşı, Donald Trump, Black Rock Çölü, Nevada, ABD
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