Trump: FBI'ın Rusya soruşturması darbe girişimi

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen, Rusya ve Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri için gizli anlaşma yaptığına dair iddiaların ele alındığı soruşturmayı darbe girişimi olarak niteledi.

© AP Photo / Andrew Harnik Özel Yetkili Savcı Mueller, 2016 seçimleri ile ilgili Trump ile Rusya arasında yapılan herhangi bir gizli anlaşma bulamadı

ABD Adalet Bakanı William Barr'ın, dün Senato'da yöneltilen 'Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturmaya ilişkin raporu hakkında Washington yönetimine brifing verip vermediği' sorusunu yanıtsız bırakmasının ardından bugün Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trump, raporla ilgili sorulara "Mueller'in raporunu görmedim, okumadım. Mueller'in raporuyla ilgilenmiyorum. Tamamen aklanmış durumdayım. Hiçbir anlaşma, hiçbir engelleme yapılmadı" yanıtını verdi.

'DARBE GİRİŞİMİ VE VATANA İHANET'

İsim vermeden bazı Adalet Bakanlığı yetkililerini ve eski FBI Başkanı James Comey'i suçlayan Trump, 'kirli polisler tarafından yürütülen yasadışı bir soruşturma' olarak nitelediği FBI soruşturmasının darbe girişimi ve vatana ihanet olduğunu vurguladı.

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Trump, Adalet Bakanı Barr'dan Rusya soruşturmasını başlatanlar hakkında soruşturma açmasını da istedi.

NE OLMUŞTU?

Trump, Rusya soruşturması kapsamında 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'in görevine son vermişti. ABD Adalet Bakanlığı da, 17 Mayıs 2017'de Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı olarak Robert Mueller'i atamıştı.

Mueller'in başlattığı soruşturmada, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasını tamamlayan Robert Mueller'in 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Rusya ile gizli anlaşma ya da koordinasyon içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığını açıklamıştı.

Trump, soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyordu.