ABD, Çin’in de START Anlaşması’na katılmasını istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’i de Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) dahil etmeyi teklif etti.

ABD'nin sadece Rusya değil, nükleer potansiyele sahip diğer ülkelerden de tehdit hissettiğini dile getiren Pompeo, Çin'i kastettiğini belirtti.

ABD'li bakan, "Belki bunu başaramayacağız. Belki her şey, bu konuda sadece Ruslarla çalışmamızla sonuçlanır. Ama eğer nükleer potansiyelden bahsediyorsak, ABD açısından durum çok değişti" ifadelerini kullandı.

START Anlaşması'nın uzatılması gerektiğini söyleyen Pompeo, Rusya'yla bu konuda görüşmelerin başladığını dile getirdi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) faklı olarak START'a uyulduğunu söyleyen Pompeo, uzatılacak anlaşmanın tüm mevcut teknolojileri yansıttığına emin olmak istediklerini ifade etti.