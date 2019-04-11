ABD’li eski Albay: Washington’da birilerinin cebi dolsun diye, 'Rusya saldırganlığı' bahane ediliyor

ABD’li emekli Albay Douglas MacGregor, Avrupa’ya ABD güçlerinin konuşlandırılması için bir dayanak olmadığını, Rusya’nın Avrupa’ya saldırmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi. MacGregor, hükümette birilerinin cebine para girmesi için Rusya saldırganlığının bahane edildiğini kaydetti.

Fox News’te konuşan MacGregor, Rusya’nın Avrupa’ya, Çin’in de Güneydoğu Asya’ya saldırmak gibi bir niyeti olmadığından, bu ülkelere karşı koymak için ABD güçlerinin başka ülkelere konuşlandırılmasına gerek olmadığını ifade etti.

MacGregor, “Rus ordusunun Batı’ya saldırmak için Avrupa sınırlarına gitme ve Avrupa’yı ele geçirmek gibi bir niyeti bulunmuyor. Böyle bir şey yok. Çin ordusu da Güneydoğu Asya sınırlarına ya da Kore sınırına gitmek, Kore yarımadasına saldırmak, Vietnam ve Tayland’a girmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

MacGregor’a göre, ABD güçlerinin yurtdışına gönderilmesinin, kâr elde edecek belli bir grubun işine yarayacağını ifade etti.

MacGregor, “Yönetim sınıfı çeşitli çıkar gruplarından para alıyor. Mevcut lobilerin elinde muazzam paralar var ve Capitol Hill’dekilere yurtdışında birlik konuşlandırmayı öngören projeleri desteklemeleri için büyük paralar ödüyorlar. Yurtdışında asker bulunması, onlar için bir yazar kasa” dedi.

‘ASKERLER YURTDIŞINA GİTMEK YERİNE MEKSİKA SINIRINI KORUSUN’

MacGregor, dünyanın farklı yerlerine gönderilen askerlerin, ABD’nin Meksika sınırını koruyabileceğini, mevcut birliklerin sınırdaki göçmen akışı ile başa çıkamadığını kaydetti.

Emekli Albay, göçlerin hükümetteki iki partinin de işine yaradığını, iki tarafın da göçmenleri gelecekteki seçmenleri olarak gördüğünü ekledi: “Demokratlar güneye baktıklarında sınırı geçen seçmenler görüyor. Cumhuriyetçiler de oy kaybetmekten korkuyor, bu nedenle buna dur demek için yürekleri yetmiyor. Kimsenin sınırı koruyacağı yok, zira bu insanları gelecekteki diktatörlükleri için dayanak olarak görüyorlar.”

ABD’li Albay’a göre, hükümet yurtdışına asker konuşlandırılmasının gereksiz olduğunu kabul ederse, fazlasıyla şişirilmiş askeri bütçe için bir gerekçe sunamayacak.