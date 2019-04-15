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13:40 15 Nisan 2019
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    ABD’de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor

    ABD'de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor: Sis bombası, anti tank mayını, havan topu

    © Fotoğraf : DHA
    ABD
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    Dünya genelinde sivillerin en çok silaha sahip olduğu ABD'de bireysel silahlanma her dönem tartışma konusu olurken, ülkede uçmak için havalimanına gelen yolcuların bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor.

    Her ay ABD havalimanlarında uçağa binmeden önce güvenlik taramasından geçen yolcuların çantalarında silahların tespit edildiği olaylar da artış yaşanıyor. Bir yılda ABD’de havalimanlarında yakalanan silah sayısı de 4 bini geçti. Silahlar dışında uçağa sokulması yasak olan birbirinden ilginç tehlikeli maddeler de yolcuların valizlerinde yakalanıyor. Bunlar için de tesirsiz el bombaları da, tesirsiz havan topu da var.

    Walmart
    © REUTERS / Nacho Doce
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    YOLCULARIN BAGAJLARINDA YAKALANAN SİLAH SAYILARI ARTIYOR

    ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) verilerine göre, TSA görevlilerinin yaptığı güvenlik taramalarında 2018 yılında yolcuların bagajlarında toplam 4 bin 239 adet ateşli silah ele geçirdi. Bu rakama göre haftalık yakalan silah sayısı 81.6, günlük yakalanan silah sayısı da 11.6 oldu. Yakalanan silahların 3 bin 656 adedi, toplam sayının yüzde 86.15’i dolu olarak yakalandı. bin 432 adedi ise namluya mermi sürülmüş halde tespit edildi. Bir ayda en çok ele geçirilen silah sayısı ise 32 adet ile Ağustos ayında Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı oldu.

    ABD'de bireysel silahlanma karşıtı protesto
    © REUTERS / Colin Hackley
    ABD'de 'bireysel silahlanma karşıtı' protestolar sürüyor
    249 HAVALİMANINDA YOLCU VALİZİNDE ATEŞLİ SİLAH TESPİT EDİLDİ

    ABD'de 440 federal havalimanın 249’unda ateşli silahlar yakalanırken, bu rakam 2017 yılına göre yüzde 7 arttı. Yakalananlar arasında 19 Kasım’da bir yolcunun el bagajında üç adet sis bombası, 27 Kasım 2018’de bir yolcunun bagajında tesirsiz bir el bombası da tespit edildi. 19 Kasım 2018’de Nashville Uluslararası Havalimanı'ndaki işaretli bir çantada üç adet el bombası tespit edildi. 27 Kasım 2018’de McCarran Uluslararası Havaalanı'ndaki bir çantada atıl el bombası tespit edildi.

    Smith & Wesson
    © REUTERS / Jim Young
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    TESİRSİZ HAVAN TOPU DA TESPİT EDİLDİ

    ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), 1 ve 7 Nisan 2019 tarihleri arasında 15.9 milyon yolcunun güvenlik aramasında 87 adet ateşli silah buldu. Bu silahların 69 adedi dolu, 30 adedi ise namluya mermi sürülmüş halde bulundu. 2 Nisan’da bir yolcunun bagajında anti tank mayını, 4 Nisan’da bir yolcunun bagajında iki adet tesirsiz el bombası, 5 Nisan’da bir yolcunun el bagajına tesirsiz bir havan topu da tespit edildi.

    ABD polisi
    © Fotolia / Dominik Herz
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    ATEŞLİ SİLAH BULUNDURMA YASALARI EYALETE GÖRE DEĞİŞİYOR

    ABD'de ateşli silah bulundurma yasaları eyalet ve bölgeye göre değişiyor. ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), yasaklı madde ihlali ve diğer TSA düzenlemelerinin ihlali için kişi başı, ihlal başına 13 bin 333 dolara kadar ceza uygulayabilir. Tekrarlanan ihlaller daha yüksek cezalarla sonuçlanabiliyor. Yolcuların, her seyahat noktası için eyalet ve yerel ateşli silah yasalarını bilmeleri gerektiği belirtiliyor. Bazı havayollarının politikaları TSA’lardan farklı olabiliyor. Özel silah ve mühimmat politikaları için yolcuların havayolu şirketleriyle temas kurması ve ateşli silahların taşınmasıyla ilgili yerel yasaları kontrol etmelerini tavsiye ediliyor.

    2018 yılında ABD’de en çok silah tespit edilen 10 havalimanı ise şu şekilde: 

    1.Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanı (ATL): 298

    2.Dallas / Fort Worth Uluslararası Havaalanı (DFW): 219

    3.Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havaalanı (PHX): 129

    4.Denver Uluslararası Havaalanı (DEN): 126

    5.Orlando Uluslararası Havaalanı (MCO): 123

    6.George Bush Kıtalararası Havalimanı (IAH): 117

    7.Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı (FLL): 96

    8.Austin-Bergstrom Uluslararası Havaalanı (AUS): 93

    9.Dallas Love Field Havaalanı (DAL): 89

    10.Nashville Uluslararası Havaalanı (BNA): 86

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