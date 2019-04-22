Giuliani: Ruslardan enformasyon almakta yanlış bir şey yok

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasından herhangi bir kişinin hatta herhangi bir Amerikalının Rusya ile komplo kurup işbirliği yaptığına dair kanıt bulamadığına dair raporunun tamamının yayımlanmasından tatmin olmayan Demokrat Partililer, daha geniş soruşturma talep ettikleri sırada, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin açıklaması karşısında şoke oldu. ABD Başkanı'nın hukuk ekibine liderlik eden eski New York Belediye Başkanı Giuliani, 'Ruslardan istihbarat almakta yanlış bir şey olmadığını' söyledi.

Eski Massachusetts Valisi ve Cumhuriyetçi Parti'nin geçmiş başkan adaylarından Mitt Romney'nin "Trump 2016 seçim kampanyasında Rusya'nın yardımını memnuniyetle kabul etti, buna yasadışı şekilde elde edilmiş istihbarat da dahil" suçlamasına yanıt veren Giuliani, CNN'e çıkıp "Ruslardan enformasyon almakta yanlış bir şey yok" dedi.

Haziran 2016'da Trump Tower'da Trump'ın oğlu Donald Jr., damadı Jared Kushner ve eski kampanya yöneticisi Paul Manafort'un Rusya bağlantılı bir avukattan Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'ın aleyhine enformasyon alma çabasına atıf yapan Giuliani, Rus hükümetinin temsilcilerinden bilgi almaya çalışmanın sakıncalı olabileceği, ama yasadışı olmadığına işaret etti.

Romney'ye "Karalamak için yalan söylemeyi bırakın. Çamur atmak istemiyormuş gibi yaparak çamur atan sahte sofuluğu bırakın" çıkışını yapan Giuliani, şöyle devam etti:

"Sözkonusu enformasyon derlenmiş bir enformasyondur ve bütün gazeteler tarafından basıldığı için herkese yayılmıştır. Washington Post gazetesi niye yabancı bir kaynaktan gelen enformasyonu hacklendiğini bildiği halde basıyor? Kampanyanın kullanmak istemesi yanlışsa onların bunu yapması da bir o kadar yanlış olmaz mı?"

© REUTERS / Jonathan Ernst Mueller'ın Rusya raporu: Kanıtlar suçlama için yeterli değil

Demokrat Parti'nin başkan adayı Hilalry Clinton'ın kampanyasına yapışan çamurda Mueller raporunda açıkça belirtildiği gibi Trump kampanyasının bir katkısının olmadığını söyleyen Cumhuriyetçi avukat, şöyle konuştu: "Ahlaka mı gireceğiz? Savcıların baktığı bir şey değildir ahlak. Bunun uluslararası skandal haline gelmesi ahlaksızlıktan ötürü değil. Uluslararası skandal haline geldi, çünkü Başkan yasaları sahte bir şekilde ihlal etmekle itham edildi ve şimdi bunu kimin yaptığını kimse ortaya çıkarmak istemiyor, çünkü süreçteki gerçekten görevi kötüye kullanma işte budur."

KAST EDİLEN WIKILEAKS İFŞAATI

Julian Assange'ın kurucusu olduğu WikiLeaks, 2016'ta Demokratik Ulusal Komite'nin hacklenmiş e-postalarını yayımlamasıyla başlayan süreç Clinton kampanyasını zorda bırakmıştı. Assange e-postaları ele geçirmelerinde Rusya'nın dahli olmadığını, sızıntının kaynağını açıklayamayacağını, ama bir devletten gelmediğini söylemişti.

'VATAN HAİNİNİ AZLEDİN'

Ancak Giuliani'nin son açıklamalarına hiddetlenen Twitter'daki Demokrat Partili kullanıcılar, Trump ile ekibini ABD'nin 'varoluşsal düşmanı' diye niteledikleri Rusya ile 'işbirliği yapmakla', dolayısıyla 'vatan haini' olmakla suçlayan, bunun üzerinden Kongre'ye Trump'ı azletme çağrısı yapan mesajlar yağdırdı.

Giuliani just told the country “there’s nothing wrong” with taking things from the Russians to win an election. This should settle it, @TeamPelosi and @RepJerryNadler. This cannot be the precedent. This is well beyond dangerous. IMPEACH. — KareBearScare (@KareBearScare) 21 Nisan 2019 Only a traitor would say there is nothing wrong with taking info from Russians.



Giuliani just said there is nothing wrong with taking info from Russians.



Like I said, only a traitor would say that. — Scott Dworkin (@funder) 21 Nisan 2019

Yes, Rudy Giuliani, there is something wrong with "taking information from Russians" or letting any foreign power interfere in American elections. And with Republicans in charge, we're no better protected for 2020 than we were 4 years ago. #VoteThemOut https://t.co/GtBBF0aGkl — Swing Left (@swingleft) 21 Nisan 2019

While Donald Trump keeps repeating “no collusion” like Rain Man with a Twitter account, Rudy Giuliani rises on Easter to say yeah we took info from Russians and there’s nothing wrong with it. What a dumbass. No need to have Mueller testify, just put Rudy’s big mouth on the stand. — Adam Best (@adamcbest) 21 Nisan 2019