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13:28 22 Nisan 2019
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    Eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani

    Giuliani: Ruslardan enformasyon almakta yanlış bir şey yok

    © Flickr/ Gage Skidmore
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin CNN'e çıkıp "Ruslardan enformasyon almakta yanlış bir şey yok" demesi Demokrat Partililerde infial yarattı.

    Donald Trump, Ohio'daki 'Amerika'yı yeniden muhteşem yap' mitinginde sıcaktan yakınırken
    © REUTERS / Leah Millis
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    Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasından herhangi bir kişinin hatta herhangi bir Amerikalının Rusya ile komplo kurup işbirliği yaptığına dair kanıt bulamadığına dair raporunun tamamının yayımlanmasından tatmin olmayan Demokrat Partililer, daha geniş soruşturma talep ettikleri sırada, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin açıklaması karşısında şoke oldu. ABD Başkanı'nın hukuk ekibine liderlik eden eski New York Belediye Başkanı Giuliani, 'Ruslardan istihbarat almakta yanlış bir şey olmadığını' söyledi.

    Eski Massachusetts Valisi ve Cumhuriyetçi Parti'nin geçmiş başkan adaylarından Mitt Romney'nin "Trump 2016 seçim kampanyasında Rusya'nın yardımını memnuniyetle kabul etti, buna yasadışı şekilde elde edilmiş istihbarat da dahil" suçlamasına yanıt veren Giuliani, CNN'e çıkıp "Ruslardan enformasyon almakta yanlış bir şey yok" dedi.

    Rıza Sarraf
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
    Sarraf'ın avukatı Giuliani, Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gitti
    Haziran 2016'da Trump Tower'da Trump'ın oğlu Donald Jr., damadı Jared Kushner ve eski kampanya yöneticisi Paul Manafort'un Rusya bağlantılı bir avukattan Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'ın aleyhine enformasyon alma çabasına atıf yapan Giuliani, Rus hükümetinin temsilcilerinden bilgi almaya çalışmanın sakıncalı olabileceği, ama yasadışı olmadığına işaret etti.

    Romney'ye "Karalamak için yalan söylemeyi bırakın. Çamur atmak istemiyormuş gibi yaparak çamur atan sahte sofuluğu bırakın" çıkışını yapan Giuliani, şöyle devam etti:

    "Sözkonusu enformasyon derlenmiş bir enformasyondur ve bütün gazeteler tarafından basıldığı için herkese yayılmıştır. Washington Post gazetesi niye yabancı bir kaynaktan gelen enformasyonu hacklendiğini bildiği halde basıyor? Kampanyanın kullanmak istemesi yanlışsa onların bunu yapması da bir o kadar yanlış olmaz mı?"

    Robert Mueller
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Mueller'ın Rusya raporu: Kanıtlar suçlama için yeterli değil
    Demokrat Parti'nin başkan adayı Hilalry Clinton'ın kampanyasına yapışan çamurda Mueller raporunda açıkça belirtildiği gibi Trump kampanyasının bir katkısının olmadığını söyleyen Cumhuriyetçi avukat, şöyle konuştu: "Ahlaka mı gireceğiz? Savcıların baktığı bir şey değildir ahlak. Bunun uluslararası skandal haline gelmesi ahlaksızlıktan ötürü değil. Uluslararası skandal haline geldi, çünkü Başkan yasaları sahte bir şekilde ihlal etmekle itham edildi ve şimdi bunu kimin yaptığını kimse ortaya çıkarmak istemiyor, çünkü süreçteki gerçekten görevi kötüye kullanma işte budur."

    KAST EDİLEN WIKILEAKS İFŞAATI

    Mueller raporunun tamamının yayımlanmasının ardından Donald Trump'ın Taht Oyunları atıflı paylaşımı
    © Fotoğraf : Twitter/@realDonaldTrump
    Mueller raporu nihayet yayımlandı: Herhangi bir Amerikalının Rusya'yla gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadı
    Julian Assange'ın kurucusu olduğu WikiLeaks, 2016'ta Demokratik Ulusal Komite'nin hacklenmiş e-postalarını yayımlamasıyla başlayan süreç Clinton kampanyasını zorda bırakmıştı. Assange e-postaları ele geçirmelerinde Rusya'nın dahli olmadığını, sızıntının kaynağını açıklayamayacağını, ama bir devletten gelmediğini söylemişti.

    'VATAN HAİNİNİ AZLEDİN'

    Ancak Giuliani'nin son açıklamalarına hiddetlenen Twitter'daki Demokrat Partili kullanıcılar, Trump ile ekibini ABD'nin 'varoluşsal düşmanı' diye niteledikleri Rusya ile 'işbirliği yapmakla', dolayısıyla 'vatan haini' olmakla suçlayan, bunun üzerinden Kongre'ye Trump'ı azletme çağrısı yapan mesajlar yağdırdı.

    Etiketler:
    WikiLeaks, CNN, Robert Mueller, Rudy Giuliani, Mitt Romney, Julian Assange, Hillary Clinton, ABD, Rusya
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