Giuliani: Ruslardan enformasyon almakta yanlış bir şey yok

Eski Massachusetts Valisi ve Cumhuriyetçi Parti'nin geçmiş başkan adaylarından Mitt Romney'nin "Trump 2016 seçim kampanyasında Rusya'nın yardımını memnuniyetle kabul etti, buna yasadışı şekilde elde edilmiş istihbarat da dahil" suçlamasına yanıt veren Giuliani, CNN'e çıkıp "Ruslardan enformasyon almakta yanlış bir şey yok" dedi.
Romney'ye "Karalamak için yalan söylemeyi bırakın. Çamur atmak istemiyormuş gibi yaparak çamur atan sahte sofuluğu bırakın" çıkışını yapan Giuliani, şöyle devam etti:
"Sözkonusu enformasyon derlenmiş bir enformasyondur ve bütün gazeteler tarafından basıldığı için herkese yayılmıştır. Washington Post gazetesi niye yabancı bir kaynaktan gelen enformasyonu hacklendiğini bildiği halde basıyor? Kampanyanın kullanmak istemesi yanlışsa onların bunu yapması da bir o kadar yanlış olmaz mı?"
KAST EDİLEN WIKILEAKS İFŞAATI
'VATAN HAİNİNİ AZLEDİN'
Ancak Giuliani'nin son açıklamalarına hiddetlenen Twitter'daki Demokrat Partili kullanıcılar, Trump ile ekibini ABD'nin 'varoluşsal düşmanı' diye niteledikleri Rusya ile 'işbirliği yapmakla', dolayısıyla 'vatan haini' olmakla suçlayan, bunun üzerinden Kongre'ye Trump'ı azletme çağrısı yapan mesajlar yağdırdı.
Giuliani just told the country “there’s nothing wrong” with taking things from the Russians to win an election. This should settle it, @TeamPelosi and @RepJerryNadler. This cannot be the precedent. This is well beyond dangerous. IMPEACH.
— KareBearScare (@KareBearScare) 21 Nisan 2019
Only a traitor would say there is nothing wrong with taking info from Russians.— Scott Dworkin (@funder) 21 Nisan 2019
Giuliani just said there is nothing wrong with taking info from Russians.
Like I said, only a traitor would say that.
Yes, Rudy Giuliani, there is something wrong with "taking information from Russians" or letting any foreign power interfere in American elections. And with Republicans in charge, we're no better protected for 2020 than we were 4 years ago. #VoteThemOut https://t.co/GtBBF0aGkl— Swing Left (@swingleft) 21 Nisan 2019
While Donald Trump keeps repeating “no collusion” like Rain Man with a Twitter account, Rudy Giuliani rises on Easter to say yeah we took info from Russians and there’s nothing wrong with it. What a dumbass. No need to have Mueller testify, just put Rudy’s big mouth on the stand.— Adam Best (@adamcbest) 21 Nisan 2019
Either @RudyGiuliani is working hard to take trump down, or he graduated from Trump University School of Law. That is the only thing I can come up with.— Brandon Horan (@brandon_r_horan) 21 Nisan 2019
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