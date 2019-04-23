ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 6 ölü

ABD Federal Havacılık Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Teksas eyaletinde çift motorlu BE58 nolu bir uçağın Kerville’deki havaalanı yakınlarında inişe hazırlandığı sırada düştüğü belirtildi.
Uçağın Kerrville Belediye Havaalanı’nın 10 kilometre kuzeybatısına düştüğü, pilot ve 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
NTSB investigating a small plane crash in Kerrville, Texas that left six people dead, authorities said Monday https://t.co/AnmiCNi78l pic.twitter.com/xmkb4Eao8a— CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 22, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)