ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 6 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde inişe geçmeye hazırlanan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Federal Havacılık Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Teksas eyaletinde çift motorlu BE58 nolu bir uçağın Kerville’deki havaalanı yakınlarında inişe hazırlandığı sırada düştüğü belirtildi.

Uçağın Kerrville Belediye Havaalanı’nın 10 kilometre kuzeybatısına düştüğü, pilot ve 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.