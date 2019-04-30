Trump’ın danışmanı Conway: Venezüella’da barışçıl iktidar değişikliği istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın önde gelen danışmanlarından Kellyanne Conway, Venezüella’daki iktidarın barışçıl bir şekilde değişmesini istediklerini ve bu ülkedeki durumu yakından izlemeye devam ettiklerini belirtti.

Conway, bugünkü basın toplantısında, “Oradaki (Venezüella) durumu çok yakından takip ediyoruz. Barışçıl geçiş istiyoruz” dedi.

Venezüella’da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido bugün kendisini destekleyen askerlerle birlikte başkent Caracas’taki La Carlota hava kuvvetleri üssünün yakınlarında toplanmıştı. Öncesinde Guaido, Venezüella halkını ve orduyu sokaklara çıkarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirme planının son evresinin başladığını duyurmuştu.

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise silahlı kuvvetlerin Maduro'nun yanında olduğunu açıklarken Devlet Başkanı Nicolas Maduro da askeri liderlerle görüştüğünü belirterek, “Bana tam bağlılık gösterdiler” demişti.