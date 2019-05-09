Amerikan milli gururu tavanda: Ankete göre dünyanın en iyi ülkesinde yaşadıklarını sanıyorlar

© Flickr / Lisa Roe ABD, silahlı saldırılarda neden dünya lideri?

İngiliz gazetesi The Guardian'ın ortaklığıyla YouGov–Cambridge Globalism Project tarafından 23 ülkede yürütülen bir araştırmaya göre, ulusal gurur sözkonusu olunca, ABD, diğer tüm ülkeleri geride bırakıyor.

Amerikalıların yüzde 40'ından fazlası ABD Başkanı'ndan kuvvetle hazzetmediklerini, yüzde 70'i seçilmiş yetkililerin sahtekar olduğunu, yüzde 64'ü ülkenin sıradan insanlarla onları sömüren yolsuz seçkinler arasında bölünmüş olduğunu düşündüğünü söylüyor. Ama ulusal gerçeklik ne kadar lekelenmiş halde algılanıyor olursa olsun, diğer ülke vatandaşlarından farklı olarak, Amerikalılar yüceltici ulusal mitlere inançlarını kaybetmiş değil.

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Bunlar, tarihsel olarak 'Amerikan istisnacılığı' kavramı altında toplanan ABD'nin tarihinin doğal olarak diğer milletlerinkinden farklı olduğu, ABD'nin dünyayı dönüştürmek için benzersiz bir misyonu bulunduğu ve tarihi ile misyonunun ABD'ye diğer uluslara göre bir üstünlük sunduğu düşünceleri.

Ankete göre dünyanın en iyi ülkesinin vatandaşları olduğunu düşünenlerin oranı, Almanya'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 6, İngiltere'de yüzde 10'ken, Avustralya ve Kanada'da yüzde 29 ve 28'e çıktı, Çin'de de yüzde 29'u buldu, Suudi Arabistan'da yüzde 33'e fırladı.

Ama yüzde 37'si "ABD dünyanın en iyi ülkesi" diyen Amerikalılar hepsini solladı. İlaveten Amerikalıların yüzde 28'si ABD'nin dünyanın diğer ülkelerinin çoğundan daha iyi olduğu yönünde görüş bildirdi.

"Benim ülkem diğer ülkelerin çoğu kadar iyi değil" görüşündeki Amerikalıların oranı sadece yüzde 7'de kaldı ve diğer ülke vatandaşlarına göre çok düşük kaldı.

Diğer yandan son 12 aydır kısa veya uzun tatillerde yurtdışına seyahat etmediklerini söyleyen Amerikalıların oranı yüzde 65 çıktı. Bu, tüm ülkelerin vatandaşları arasında en yüksek oran oldu.