ABD Başkanı Trump, Shanahan'ı Savunma Bakanlığı'na asaleten aday gösterecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, yaptığı açıklamada, "Ülkeye üstün hizmeti, liderlik yapma konusunda gösterdiği yetenekten dolayı Başkan Donald Trump, Patrick M. Shanahan'ı Savunma Bakanlığı'na aday göstermeyi niyet ediyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Bakan Vekili Shanahan, son birkaç aydır vekaleten yürüttüğü Savunma Bakanlığı görevine fazlasıyla layık olduğunu gösterdi ve mükemmel bir iş çıkarmaya devam edecek" diye konuştu.

Shanahan da yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump'ın bugün beni aday gösterme niyetinden dolayı onurlandım" dedi.

ABD ordusunun modernizasyonu konusuna bağlı olduğunu belirten Shanahan, "Senato’dan onay alırsam Ulusal Savunma Stratejisini etkili bir şekilde uygulamaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

President Trump intends to nominate Patrick M. Shanahan as Secretary of Defense. pic.twitter.com/RaOXb09qMr — Sarah Sanders (@PressSec) May 9, 2019

Shanahan, eski Savunma Bakanı Jim Mattis’in aralık ayında ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı konusunda Trump'la anlaşmazlığa düşüp istifa etmesinden sonra Savunma Bakanlığına vekaleten getirilmişti.

Savunma Bakan Vekilliği görevinden önce Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Shanahan, 1986'dan müsteşarlık görevine atandığı 2017'ye kadar Boeing’de çeşitli görevlerde bulunmuştu.