ABD Başkanı Trump, Shanahan'ı Savunma Bakanlığı'na asaleten aday gösterecek

Shanahan da yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump'ın bugün beni aday gösterme niyetinden dolayı onurlandım" dedi.
ABD ordusunun modernizasyonu konusuna bağlı olduğunu belirten Shanahan, "Senato’dan onay alırsam Ulusal Savunma Stratejisini etkili bir şekilde uygulamaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.
President Trump intends to nominate Patrick M. Shanahan as Secretary of Defense. pic.twitter.com/RaOXb09qMr— Sarah Sanders (@PressSec) May 9, 2019
Shanahan, eski Savunma Bakanı Jim Mattis’in aralık ayında ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı konusunda Trump'la anlaşmazlığa düşüp istifa etmesinden sonra Savunma Bakanlığına vekaleten getirilmişti.
Savunma Bakan Vekilliği görevinden önce Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Shanahan, 1986'dan müsteşarlık görevine atandığı 2017'ye kadar Boeing’de çeşitli görevlerde bulunmuştu.
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