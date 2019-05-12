ABD balistik füzeleri önleyen SM-3 füzesini test etti

ABD kıtalararası balistik füzelerin önlenmesi için geliştirilen SM-3 füzesini test etti.

© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley ABD, 'uyardığı' Kuzey Kore'yle aynı gün kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi

ABD’nin kıtalararası balistik füzelerin önlenmesi için geliştirilen SM-3 füzesini test ettiği öğrenildi. Füzenin fırlatılışının görüntülendiği video ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayınlandı.

Füze testinin önceki gün Heybetli Kalkan (Formidable Shield 2019) tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiği anlaşıldı. Fırlatma işlemi üzerinde güdümlü füzeler bulunan Arly Burk tipi USS Roosevelt füze muhribi tarafından gerçekleştirildi. Açıklamada testlerin başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

SM-3 önleyici füzeleri ile ilgili geliştirme çalışmaları Ocak 2018’de tamamlanmıştı. SM-3 programının Pentagon’daki direktörü Amy Cohen, söz konusu füzelerin, ABD’ye göre İran ve Rusya’dan geldiği ileri sürülen potansiyel balistik tehditlere Avrupa’dan karşılık vermek amacıyla Polonya ve Romanya’da konuşlandırılacağını açıklamıştı.