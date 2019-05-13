Trump, G20’de Putin’le görüşme niyetinde

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Jinping ile görüşme niyetinde olduğunu belirtti.

© REUTERS / Marcos Brindicci Rus basını: Washington Trump-Putin görüşmesi için talepte bulundu

Reuters’in haberine göre Trump, 28-29 Haziran günleri Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Putin ve Şi ile görüşme niyetinde olduğunu açıkladı.

KREMLİN: BU YÖNDE HİÇBİR HAZIRLIK YOK

Trump’ın bu açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Trump’la görüşmesi için hiçbir hazırlığın yapılmadığını, bu konuda hiçbir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Peskov, Pekin’in son açıklamaları ışığında, G20 Zirvesi sırasında Rusya-Çin-ABD üçlü görüşmenin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.