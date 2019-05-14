ABD'de tarım ilacından kanser olan çifte 2 milyarı doları aşkın tazminat

ABD'de Alman ilaç ve kimya şirketi, Türkiye'de de satılan ve yaban otlarının temizlenmesinde kullandığı ürününün kansere yol açması nedeniyle bir çifte toplamda 2 milyar 55 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Oakland'daki eyalet mahkemesinin jürisi, Monsanto Co şirketinin ürünü Roundup Ready'nin, Alva ve Alberta Pilliod çiftinin, hodgkin dışı lenfomaya yakalanmasına yol açtığı kararına vardı.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Alman kimya devi Bayer'e 80 milyon dolarlık kanser cezası

Söz konusu ilaç Türkiye'de de satılıyor.

Jüri, şirket tarafından Pilliod çiftine maddi ve manevi tazminat olarak toplamda 2 milyar 55 milyon dolar ödenmesine hükmetti.

Alberta Pilliod, eşiyle 9 yıldır kanserle mücadele ettiklerini belirterek, "Hayatımız sonsuza dek değişti. Daha önce yapabildiklerimizi yapamıyoruz" dedi.

Çiftin avukatlarından Michael Miller, tazminatın 2 milyar dolarlık kısmının temyizde düşürülebileceğini, öte yandan uzun soluklu bir yargı mücadelesine hazır olduklarını söyledi.

MONSANTO'YU SATIN ALMASI BAYER'E ZARAR VERDİ

Bayer, geçen yıl ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasıyla gündeme gelmişti. Bayer'in hisseleri bu ay yüzde 14'den fazla değer kaybetti.

Şirket, geçen yılın sonunda yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkartacağını ve hayvan sağlığı bölümünü satacağını duyurmuştu.