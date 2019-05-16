ABD'den internette nefret söylemiyle mücadele öngören 'Christchurch Çağrısı'na ret: İfade özgürlüğüne engel olur

ABD yönetimi, birçok ülke tarafından internette terör ve nefret söylemine karşı mücadele kapsamında imzalanan 'Christchurch Çağrısı' anlaşmasını, 'konuşma özgürlüğüne engel olacağı' gerekçesiyle imzalamayacağını duyurdu.

Beyaz Saray, Fransa ve Yeni Zelanda'nın başı çektiği, ardından birçok ülkenin imzaladığı 'Christchurch Çağrısı' anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Yapılan açıklamada, ABD'nin, özellikle Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen saldırıların ardından uluslararası toplumun terörizm ve şiddet içerikli paylaşımların kınanması çabalarına katıldığı ancak söz konusu anlaşmaya imza atmayacağı belirtildi.

ABD'nin terörizm içerikli paylaşımlara karşı koyma çabalarına aktif şekilde devam edeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne de saygı göstermeye devam ediyoruz. Çünkü, terörist söylemleri yenmek için en iyi aracın yapıcı söylemler olduğunu savunuyoruz. Birlikte çalışabilir ve güvenli bir internet için ortak hedeflerimize yönelik uluslararası ortaklarla çalışmayı ve 'Christchurch Çağrısına' destek sağlayarak devam eden ivmeyi memnuniyetle karşılıyoruz."

YENİ ZELANDA BAŞBAKANI'NDAN ÇAĞRI

Bugün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen saldırıların ardından internette terör ve nefrete karşı mücadele etmek için anlaşma yaptı.

Bu anlaşmadan kısa bir süre sonra birçok ülke ve şirket de desteğini açıklayarak, "Christchurch Çağrısı" adlı metni imzaladıklarını duyurdu. Başbakan Ardern de konuya yönelik açıklama yaparak, dünyadaki tüm kuruluşları bu çağrıya destek vermeye davet etti.

YENİ ZELANDA SALDIRISI VE FACEBOOK

© AFP 2019 / Nicolas Asfouri Facebook: Beyaz ırkçılık içerikli gönderi, fotoğraf ve her türlü paylaşımı engelleyeceğiz

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen saldırılarda 51 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılar Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.

Saldırganın yaptığı 17 dakikalık canlı yayın sırasında 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediğini belirten Facebook yönetimi, sosyal ağın yapay zekasının da saldırının canlı yayınını yakalayamadığını açıklamıştı.