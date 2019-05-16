Amazon, kendi havalimanını inşa etmek için düğmeye bastı

E-ticaret devi Amazon CEO’su Jeff Bezos’un direksiyonuna geçtiği iş makinesiyle ‘start’ verilen havaalanı için 1.5 milyar dolar yatırım yapılacak, 2 bin kişi işe alınacak.

© REUTERS / Pascal Rossignol/File Photo Amazon ayrımcılık davalarıyla gündemde: Üç çalışan, şirketi mahkemeye verdi

1 trilyon dolara dayanan değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline gelen ABD’li e-ticaret şirketi Amazon, kendi havalanını inşa etmek için kolları sıvadı.

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Cincinati kentine inşa edilecek olan havalimanının temel atma töreninde Amazon CEO’su Jeff Bezos, iş makinesinin direksiyonuna geçti.

Bezos, “Bunu sürmenin eğlenceli olduğunu tahmin ediyorsanız, haklısınız!” dedi.

Kendisi tarafından gerçekleştirilen bu sembolik temel atma töreninin Twitter üzerinden de paylaşan Bezos, şunları söyledi: “Paketlerinizi daha hızlı alabilmeniz için yeni hava merkezimize 1.5 milyar dolar yatırım yapıyoruz. 3 milyon metrekare büyüklüğünde olacak ve 2 bin kişiye iş yaratacak.”

We’re investing $1.5 billion in our new air hub to get you your packages faster. Three million square feet, and it’s going to create 2,000 jobs. And if you’re guessing that driving a front loader was fun, you’re right! #amazon #prime pic.twitter.com/Cud4orKrC4 — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 14, 2019

​

© REUTERS / Lindsey Wasson Amazon, İstanbul'da aynı gün teslimat hizmetini başlatıyor

Habertürk'ün haberine göre, 150 milyar doları aşan kişisel servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Bezos, "Müşterilerimize daha hızlı paketler sunmamızı sağlayacak olan bu havalimanı, Amazon Prime’da teslim sürelerini iki günden bir güne indirecek” dedi.

E-ticaretteki maliyetlerini azaltmak için teslimat sürelerini hızlandırmaya odaklanan Amazon,2017 yılında Cincinnati (Northern Kentucky) Uluslararası Havaalanı'ndan 900 dönümlük mülk için 50 yıllık bir kira sözleşmesini yapmıştı.