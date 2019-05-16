ABD polisi, Venezüella’nın Washington Büyükelçiliği’nde 4 protestocuyu gözaltına aldı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek veren protestocuların başındaki Codepink kadın aktivist grubunun kurucularından Medea Benjamin, polisin Venezüella Büyükelçiliği binasına girerek 4 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Benjamin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Viyana Sözleşmesinin tam ihlali. Rezalet” diye yazdı.

BREAKING NEWS: Police arrested the 4 people remaining in the Venezuela Embassy as part of the #EmbassyProtectionCollective. Total violation of Vienna Conventions. Shameful!!! — Medea Benjamin (@medeabenjamin) May 16, 2019

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© REUTERS / CARLOS BARRIA ABD, Venezüella'nın Washington Büyükelçiliğini boşaltacak

Görevleri arasında diplomatik temsilcilikleri korumak olan ABD Gizli Servisi (USSS) de aktivistlerin gözaltına alındığını doğruladı.

USSS’in Sputnik’e açıklamasında, “Bu sabah Gizli Servis çalışanları, ABD Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Bölümü özel ajanlarına, Venezüella Büyükelçiliği binasında bulunan kişilerin gözaltına alınması yönündeki federal mahkeme kararını uygulamaya yardımcı oldu” denildi.

Sputnik muhabiri, Büyükelçilik binasında halen birkaç Maduro destekçisinin kaldığını bildirdi.

Binanın önünde onlarca polis arabası ile birkaç ambulansın bulunduğu, tüm giriş çıkışların engellendiği ve binanın bulunduğu sokakların trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Polis, binada olup bitenlere dair bilgi vermeyi reddediyor.

ABD ile Venezüella arasındaki kriz devam ederken ABD yönetimi, ocak ayında Birleşmiş Milletleri söz konusu krizi görüşmek için toplanmaya davet etmiş, bu davetin ardından Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini ve bu ülkedeki büyükelçilik ve konsoloslukları kapatma kararı aldıklarını açıklamıştı.