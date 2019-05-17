ABD Temsilciler Meclisi üyeleri: Türkiye, S-400 alımıyla F-35 programında kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda

Cumhuriyetçi temsilci Kevin McCarthy, "Türkiye’ye verilen mesaj açıktır. Türkiye ilerledikçe ve S-400’leri edindiğinde F-35’leri almaması gerektiğine dair geniş, ortak bir görüş birliği var" dedi.
McCarthy, "ABD’nin milli güvenlik çıkarları için çok fazla ciddi sonuçlar var, Türkiye satın alımı iptal etmeli ve bunun yerine birlikte çalıştığımız ve ortak çıkarlarımızın olduğu birçok alanda ABD ile işbirliği yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı 13 Mayıs’ta, Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planlarına devam etmesi durumunda, Türkiye yerine F-35 uçakları için yeni bir parça tedarikçisi arayacaklarını açıklamıştı.
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