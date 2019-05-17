Trump’tan göçmenlere: Kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız

Trump, "Yasadışı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen tüm insanlar, daha sonraki bir tarihte, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından ve yasalar değiştikçe ülkemizden çıkarılacaktır. Lütfen kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız" ifadelerini kullandı.
All people that are illegally coming into the United States now will be removed from our Country at a later date as we build up our removal forces and as the laws are changed. Please do not make yourselves too comfortable, you will be leaving soon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2019
Trump ayrıca, "Sınır Devriyesi Güney Sınırımızda rekor sayıda insanı tutuyor. Birçoğu kötü olan bu insanlar tutuklandı ve evlerine gönderilecek. Güvenlik güçlerimizin kontrolünde serbest bıraktıklarımız kayıt altına alındı ve daha sonra evlerine gönderilecekler. Demokratlar, için iyi bir şans, ülkemize seçimden önce çok ihtiyaç duyulan bir göçmenlik yasası kazandıracak mı?" dedi.
Border Patrol is apprehending record numbers of people at the Southern Border. The bad “hombres,” of which there are many, are being detained & will be sent home. Those which we release under the ridiculous Catch & Telease loophole, are being registered and will be removed later!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2019
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