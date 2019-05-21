'ABD’den Türkiye’ye, S-400 alımını iptal etmesi için iki hafta süre'

CNBC, bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Türkiye, ilk haftanın sonunda Rusya’yla milyarlarca dolarlık anlaşmayı iptal etmeli ve bunun yerine ABD’de Raytheon şirketi tarafından üretilen Patriot füze savunma sistemini almalı, yoksa Lockheed Martin’in F-35 programından ihraç edilme, vaat edilen 100 adet F-35’i kaybetme, yaptırım uygulama ve NATO’nun olası tepkisi ile karşılaşacak” ifadelerine yer verdi.

Kaynaklar, bunun “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son teklifi” olduğunu aktardı.