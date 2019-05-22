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12:00 22 Mayıs 2019
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    Peş peşe gelen kürtaj yasakları mecbur bıraktı: 6 ayda 21 bin ABD'li kadın düşük ilacı sipariş etti

    © REUTERS / JEENAH MOON
    ABD
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    ABD’nin muhafazakâr eyaletlerinde kürtaj yasaklarının peş peşe hayata geçirilmesine yönelik tepkiler sürerken, güvenli kürtaja ulaşamayan binlerce kadının hamileliğini sona erdirmek için internetten düşük hapı aldığı ortaya çıktı.

    © REUTERS / ELIJAH NOUVELAGE
    Alabama kürtajı yasaklamakla kalmadı, anne ve çocuklar için tıbbi destek vermeyi de reddetti
    Kürtaj hizmetlerine erişemeyen kadınları destekleyen ve haklarını korumak için çalışan ‘Aid Access’ adlı kuruluş, Ekim 2018 ile Mart 2019 arasındaki altı aylık dönemde 21 bin kadının düşük ilacı talep ettiğini ortaya koydu. İlaç taleplerinin büyük çoğunluğu kürtaj karşıtı politikalarıyla bilinen muhafazakâr eyaletlerden geldi.

    Bu kadınların hemen hemen yarısına söz konusu ilaçlar gönderildi. İlaçlar postayla gönderilirken, Aid Access’in sitesinde gerekli bilgi ve talimatlar da yer aldı.

    RADİKAL ÇÖZÜMLERİ DÜŞÜNENLER DE VAR

    İnternetten düşük hapı sipariş eden kadınlar, bu konuda sağlık hizmetlerine ulaşamamalarını ‘çaresizlik’ olarak tanımlarken, bazı kadınlar hamileliklerini sona erdirmek için daha radikal çözümleri bile düşündüğünü söyledi. Kurumun görüştüğü kadınlar, bu çözümleri ‘içki içmek, karnını yumruklatmak’ olarak açıkladı.

    © AFP 2019 / ALEX WONG
    Bu kez Missouri: ABD'de tepki çeken kürtaj yasağı yayılıyor
    Aid Access’in kurucusu Rebecca Gomperts, “Durum halihazırda çok umutsuz. Eğer bir kadın ABD’de normal bir şekilde kürtaj olamıyorsa, hamileliğini sona erdirmek için her şeyi yapmaya hazır” dedi.

    BAŞTA YURT DIŞINDA İŞLİYORDU, TALEP ARTINCA ABD'YE YÖNELDİ

    Gomperts, daha önce de kürtajın yasak olduğu ülkelerdeki kadınlar online destek veren ve benzer ilaçlar temin eden ‘Women on Web’ adlı bir yardım kuruluşunu yönetiyordu. Ancak ABD’den gelen taleplerin artması üzerine sistem ülke içinde de işlemeye başladı.

    Ekim 2017 ile Ağustos 2018 arasında 6000 düşük hapı talep edildi; bu talepler Alabama, Georgia ve Mississippi gibi kürtaj karşıtı yasalar getiren eyaletlerden yapıldı.

    © AP Photo / John Bazemore
    Georgia eyaletindeki kürtaj yasağına tepki büyüyor: Ünlü oyuncu 'Kürtaj verdiğim en iyi karardı' dedi
    Kurumun ABD otoritelerinin radarına girmesi de sürpriz olmadı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bir uyarı yayımlayarak, Aid Access’in ‘onaylanmamış ve yanlış markalandırılmış’ ilaçları satarak federal yasaları çiğnediğini savundu.

    YASALAR GEÇTİKÇE KLİNİKLER DE KAPANIYOR

    ABD’de son olarak Alabama, ülkenin en katı kürtaj yasalarından birini kabul etmişti. Yasa, sadece annenin sağlığı tehdit altındaysa kürtaja izin veriyor; ensest ve tecavüz gibi durumlarda bile ayrıcalık yapılmasını yasaklıyor.

    Alabama dışında Georgia, Kentucky, Mississippi, Ohio ve Missouri’de de benzer kürtaj yasağı uygulanıyor.

    ‘Kalp Atışı Tasarısı’ olarak anılan yasa, fetüste kalp atışlarının duyulduğu andan itibaren kürtaj yapılmasını yasaklıyor.

    Kürtajı yasaklayan yasaların peş peşe kabul edilmesi ülkedeki kliniklerin de kapanmasına yol açıyor. Örneğin Teksas’ta 2013 yılında 44 klinik mevcutken, bu sayı 19’a düştü.

    Etiketler:
    kalp atışı yasası, internet, Yasak, Mississippi, Ohio, Kentucky, Missouri, Georgia, Aid Access, düşük hapı, kürtaj, Alabama, ABD
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