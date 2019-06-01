ABD'deki Virginia Üniversitesi kapanabilir: FETÖ ile bağlantısı tespit edildi

ABD Göçmenlik Çalışmaları Merkezi'nin açıklamasında, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtilen Uluslararası Virginia Üniversitesi'nin (VIU) akreditasyonunun yakın gelecekte iptal edilebileceği bilgisi yer aldı

AA'nın haberine göre, ABD Göçmenlik Çalışmaları Merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, FETÖ bağlantısı olduğu belirtilen Uluslararası Virginia Üniversitesinin akreditasyonunun yakın gelecekte iptal edilebileceği bildirildi.

Okulun "Bağımsız Kolej ve Okullar Akreditasyon Konseyi (ACICS)" isimli ve eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde akreditasyon kurumları listesinden çıkarılan bir kurumdan sertifika aldığı belirtilen açıklamada, okulun Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'le bağları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, VIU'nun yanı sıra Teksas'ta başka bir okulla da ilişkilendirilen FETÖ'nün ABD'de birçok sözleşmeli okulu olduğuna işaret edildi.

Söz konusu okulların daha önce yabancı öğrencilerin ödemelerini destekleyen Seçmeli Pratik Eğitim Programı'ndan (OPT) faydalandığı belirtilirken, vergilendirme sistemlerinde de "alışılmadık uygulamalar" olduğuna dikkat çekildi.

60 GÜN SÜRE VERİLDİ

OPT'den en çok faydalanan ve uzaktan eğitim programları da eleştirilen VIU'nun son zamanlarda yabancı öğrenci sayısında düşüş yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca VIU'yu denetleyen Virginia Eyalet Yüksek Eğitim Kurulu'nun kıdemli üyesi Akademik İşler ve Planlama Müdürü Dr. Joseph G. DeFilippo ve ekibine söz konusu kurumun kapatılıp kapatılmamasını değerlendirmeleri için 60 gün süre verildiği bilgisi yer aldı.

DeFlippo'nun VIU'nun kapanmasına onay vermesi durumunda ACICS'nin bir sonraki oturumunda söz konusu karar oylanacak.