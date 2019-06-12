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    ABD'li ünlü komedyen Stewart 11 Eylül'ün ilkyardım ekiplerinin hakkını savundu, ayakta alkışlandı

    © AFP 2019 / Zach Gibson
    ABD
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    ABD’li politik komedi yıldızı Jon Stewart, 11 Eylül saldırılarında kurtarma çalışmalarına katılan görevlilere ve saldırı mağdurlarına sağlanan tıbbi yardımı bir türlü sistematik hale getiremeyen meclis üyelerine tepki gösterdi. Stewart, “Ülke adına utanç verici bir durum. Onlar işini yaptı, siz de işinizi yapın” dedi.

    11 Eylül saldırısı / İkiz Kuleler
    © AP Photo / Gene Boyars
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    '11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu'nun tekrar gözden geçirildiği ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda yapılan oturumda, saldırıya ilk müdahale eden görevlilere ve saldırıdan kurtulan mağdurlara tıbbi destek sağlamak için daha fazla federal fon ayrılması ele alındı.

    Oturuma, komedi-haber programı ‘The Daily Show’ programıyla bilinen ABD’li sunucu, aktör ve aktivist Jon Stewart damga vurdu.

    Oturuma çok az meclis üyesinin katılmasına bir hayli kızdığı görülen Stewart, mağdurlara yönelik bu tutumunun kınanması gerektiğini söyledi. Kongrenin tutumunun ‘kesinlikle kabul edilmez’ olduğunu vurgulayan Stewart, meclis üyelerinin ‘yüz kızartıcı hareketsizliğinin ülke için bir utanç kaynağı olduğunu’ söyledi.

    Stewart, “Burada otururken, 11 Eylül saldırılarına ilk anda müdahale eden görevlilerin aldığı sağlık yardımının geldiği noktayı göstermesi açısından bu odanın inanılmaz bir metafor olduğunu düşünmeden edemiyorum. Arkamda bir oda dolusu ilkyardım görevlisi ve 11 Eylül kurbanı var, önündeyse neredeyse boş bir kongre. Utanç verici. Ülke adına utanç verici ve bu kurumu lekeliyor. Burada olmayanlar, kendinizden utanmalısınız. Sorumluluk burada vuku bulan bir şey gibi görünmüyor” dedi.

    © AFP 2019 / Zach Gibson
    ABD’li politik komedi yıldızı Jon Stewart, 11 Eylül saldırılarında görev yapan kurtarma ekiplerine ve saldırı mağdurlara sağlanan tıbbi desteğin sistematik şekilde sürmesi için faaliyet gösteriyor.

    'BU İNSANLARIN HİÇBİRİ BURADA OLMAYI İSTEMİYOR'

    Yüzlerce insanın anında yaşamını yitirdiği saldırıların ardından ilkyardım görevlilerinin olay yerine gelmesinin sadece 5 saniye sürdüğünü hatırlatan Stewart, “Bu insanların hiçbiri burada olmayı istemiyor. Ama buradalar. Doğru olan için savaşmak amacıyla buradalar. Sizin kayıtsızlığınız bu adamların ve kadınların en değerli şeylerine yani zamanlarına mal oluyor. Onlar işini yaptı, siz de işinizi yapın” ifadelerini kullandı.

    11 Eylül saldırıları
    © Sputnik .
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    Stewart, 11 Eylül saldırılarında görev yapan kurtarma ekiplerine ve saldırı mağdurlara sağlanan tıbbi desteğin sistematik şekilde sürmesi için faaliyet gösteriyor.

    11 EYLÜL'ÜN KANSER MAĞDURLARI

    11 Eylül 2001’den tam dokuz yıl sonra 2010’da, İkiz Kulelere yönelik saldırılarda kurtarma ve ardından da enkazın temizlenmesi çalışmalarına katılanlara toplam 657 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı. Karar uzun bir yargı sürecinin sonunda alınabilmişti.

    Ancak program 2015’te yarıda kesildi, sonra tekrar başlasa ve yardım süresi 75 yıla kadar uzatılsa da sadece 7 milyar dolarlık bir takviye yapıldı. Öte yandan saldırıların ancak 11’inci yılında 2018'de mağdurlar için oluşturulan fondan kanser hastalarının da yararlanmasına karar verildi.

    11 Eylül saldırısı / İkiz Kuleler
    © AP Photo / Gene Boyars
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    Bu yılın başlarında da ABD hükümeti ‘11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu'ndaki paranın tükenmesini gerekçe göstererek mağdurlara yapılan ödemeleri neredeyse yarıya düşürdü.

    İki uçağın çarpması sonucu yerle bir olan İkiz Kulelerin enkazından yayılan zehirli ya da tozlu havayı solumaları nedeniyle kalıcı rahatsızlık yaşayan kurtarma görevlileri ve mağdurlarsa sağlık yardımının devam etmesini istiyor.

    Saldırıların ardından 20 binden fazla insanın kansere yakalandığı, solunum güçlüğü yaşadığı ve travmaya bağlı rahatsızlıktan mustarip olduğu kaydediliyor.

    11 Eylül 2001'de yaşanan saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiketler:
    Jon Stewart, Temsilciler Meclisi, kanser, yardım, sağlık, Tazminat, ilkyardım görevlileri, mağdur, 11 Eylül Saldırıları, ABD
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