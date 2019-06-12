Anketler Trump'ın başkan seçileceğini bilememişti: Bu kez 2020 seçimini kaybedebileceğine işaret ediyorlar

ABD’de yapılan bir araştırma, 2020 seçimlerinin bu hafta yapılması halinde Başkan Donald Trump’ın bir kez daha başkan seçilme şansının çok az olduğunu ortaya koydu. Trump, başta Joe Biden olmak üzere pek çok Demokrat adaya karşı kaybediyor.

ABD’de Quinnipiac Üniversitesi tarafından 6-10 Haziran tarihleri arasında 1214 katılımcıyla gerçekleştirilen bir anket, Donald Trump için 2020 seçimlerinde tehlike çanlarının çaldığını gösterdi.

Ankette, Demokrat Parti adayı ve eski başkan yardımcısı Joe Biden, Trump karşısında 13 puan önde görünüyor. Trump’ın oy oranı yüzde 40 olurken, Biden’ınki ise yüzde 53 oldu.

Üstelik anket Cumhuriyetçi Trump’ın, sadece Biden’a değil diğer Demokrat adaylara karşı da zor durumda olduğunu gösterdi.

Sol eğilimi ile bilinen diğer Demokrat Başkan adayı Bernie Sanders da Trump karşısında olası bir genel seçimde yüzde 51’e karşı yüzde 42 önde görünüyor.

Diğer demokrat adaylardan Kamala Harris 8 puan, Elizabeth Warren 7 puan, Pete Buttigieg ve Cory Booker ise 5’er puan ile Başkan Trump’ın önünde yarışı götürüyor.

DEMOKRATLAR ARASINDAKİ YARIŞTA NELER OLUYOR?

Anket, Demokrat başkan adayları arasındaki yarışa da odaklandı.

Buna göre Joe Biden her ne kadar Demokratlar arasında önde görünse de, desteğinin bir kısmını kaybetti. Biden’a verilen destek yüzde 30 oldu. Bu rakam nisanda yüzde 38, mayısta yüzde 35’ti.

Sanders yüzde 19, Warren yüzde 15 ile Biden’ı takip etti. Diğer adaylara verilen destek ise yüzde 10’un altında kaldı.

Sanders’ın geçen aya göre 3 puan, Warren’ın ise 2 puan kazandığı görüldü.

Ancak anket verilerine göre eski başkan yardımcısı Biden, kadın oylarının yüzde 26’sını ve erkek oylarının yüzde 50’sini almayı başarırken; demokrat ya da cumhuriyetçi olmayan seçmenlerin oylarında da en yakın rakibinin yüzde 30 önünde.

Quinnipiac Üniversitesi araştırma birimi direktör yardımcısı Tim Malloy, “Seçimler bugün yapılsa eski başkan yardımcısı Biden ve diğer Demokrat adaylar Başkan Trump’ı mağlup ediyor. Seçim gününe daha 17 uzun ay var ancak Biden açık farkla önde” dedi.

BİR YANDAN DA TRUMP’I ONAYLAYANLAR ARTIYOR

Ancak Malloy, anketin önemli bir verisi olan ‘onay oranına’ da dikkat çekti.

Buna göre, Başkan Donald Trump’ı onaylayanlar yüzde 42 seviyesinde, onaylamayanlar ise yüzde 53 seviyesinde oldu.

Trump’ın onay oranı bir Quinnipiac araştırmasında aldığı en yüksek oranlardan biri olarak gösterildi.

2 Mayıs’ta yapılan başka bir araştırmada Trump'ın onay oranı yüzde 55’e karşı yüzde 41 idi.

2016'DA TAHMİN EDEMEMİŞLERDİ

ABD'de 2016 yılında yapılan başkanlık seçiminde anket şirketlerinin hiçbiri Trump'ın seçileceğini tahmin edememişti. Son ana kadar Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton seçimin favorisi olarak gösteriliyordu.