'Bayrağa sarılan Trump' fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu

14 Haziran Bayrak Günü paylaşımı için seçilen fotoğraf, Twitter kullanıcılarını şaşırttı. Trump da fotoğrafı hesabından paylaştı.

Fotoğraf, 1 yıl önce çekilmişti. Trump, yaptığı bir konuşmanın ardından, henüz salondakiler konuşmayı alkışlarken sahneyi boydan boya geçip yanda duran Amerikan bayrağına sarıldı ve yüzünde gülümsemeyle salondakilere bakarak bir süre böyle durmuştu. Bu anın videosu kısa sürede popüler olmuş, sosyal medyada yayılmıştı.

Beyaz Saray’ın bu paylaşımı altında anında, "Bu karenin tekrar sosyal medyayı dolaşmasını mı istiyorsunuz? Ayıp", "Bu resim çirkin, bunu tekrar ortaya çıkarmanıza inanamıyorum, şimdi alay konusu olacak", "Bunun, bayrakla yapılması gereken bir şeyolduğundan emin misiniz?", "Bunun hiciv sayfası olmadığına emin olmak için bakmak zorunda kaldım" türden yorumlar yapıldı.

Ayrıca 14 Haziran’da doğum gününü kutlayan Trump, 73 yaşında. ABD Başkanı, Twitter’de doğum günüyle ilgili tek bir paylaşımda bulunmadı.

Ancak sosyal medya kullanıcıları Trump’ın doğum gününü unutmadı. İlgili mesajlar "JohnMcCainDay" hashtag'i ile yayımlanıyor. Hayatını kaybeden John McCain, Trump’a yönelik sert ifadeleriyle biliniyordu.