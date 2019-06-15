'Bayrağa sarılan Trump' fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu

14 Haziran Bayrak Günü paylaşımı için seçilen fotoğraf, Twitter kullanıcılarını şaşırttı. Trump da fotoğrafı hesabından paylaştı.
June 14, 2019
Beyaz Saray’ın bu paylaşımı altında anında, "Bu karenin tekrar sosyal medyayı dolaşmasını mı istiyorsunuz? Ayıp", "Bu resim çirkin, bunu tekrar ortaya çıkarmanıza inanamıyorum, şimdi alay konusu olacak", "Bunun, bayrakla yapılması gereken bir şeyolduğundan emin misiniz?", "Bunun hiciv sayfası olmadığına emin olmak için bakmak zorunda kaldım" türden yorumlar yapıldı.
Ancak sosyal medya kullanıcıları Trump’ın doğum gününü unutmadı. İlgili mesajlar "JohnMcCainDay" hashtag'i ile yayımlanıyor. Hayatını kaybeden John McCain, Trump’a yönelik sert ifadeleriyle biliniyordu.
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