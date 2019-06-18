Trump: Yasadışı göçmenlerin sınırdışı edilme süreci gelecek hafta başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu’nun (ICE) gelecek hafta ülkeye giren milyonlarca yasadışı göçmenin sınırdışı edilme sürecini başlatacağını ifade etti. Guatemala’nın Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması imzalamaya hazırlandığını belirten Trump, Kongre’deki Demokrat Parti üyelerine de harekete geçme çağrısı yaptı.

Twitter’dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, kaçak yollarla ülkeye giren göçmenlerin sınırdışı edilme sürecinin gelecek hafta başlayacağını belirtti.

Trump, “Gelecek hafta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu, yasadışı şekilde ABD’ye giren milyonlarca yasadışı yabancının sınırdışı edilme sürecini başlatacak. Geldikleri kadar hızlı bir şekilde sınırdışı edilecekler” ifadelerini kullandı.

....long before they get to our Southern Border. Guatemala is getting ready to sign a Safe-Third Agreement. The only ones who won’t do anything are the Democrats in Congress. They must vote to get rid of the loopholes, and fix asylum! If so, Border Crisis will end quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

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Meksika’nın güçlü göç yasaları ile göçmenleri ABD’nin Güney Sınırı’na ulaşmadan çok önce durdurmak konusunda iyi bir iş çıkardığını kaydeden ABD Başkanı “Guatemala Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması (Safe-Third Agreement) imzalamaya hazırlanıyor. Hiçbir iş yapmayacak olanlar sadece Kongre’deki Demokratlar. Yasalardaki boşluklardan kurtulmak ve iltica konusunu düzeltmek için oy kullanmalılar. Böyle yaparlarsa Sınır Krizi hızlıca sona erecek!” açıklamalarında da bulundu.

Son yıllarda binlerce göçmenin sığınma hakkı alma umuduyla Meksika’nın ABD ile sınırını yürüyerek geçmesinin ardından, Trump sınıra inşa edilmesini istediği duvar için ulusal çapta acil durum ilan etmişti.

Trump, yasadışı göçmen sayısındaki artışı gerekçe göstererek Meksika’yı ticaret alanındaki vergileri arttırmakla tehdit etmişti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ise daha sonra ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında 6 bin ulusal muhafızın Guatemala sınırına konuşlandırılacağını ifade ettiklerini aktarmıştı.

ABD Başkanı, önceki günlerde, Meksika’yla gizli bir göç anlaşmasını imzaladığını da iddia etmişti.