Trump: Yasadışı göçmenlerin sınırdışı edilme süreci gelecek hafta başlayacak

Trump, “Gelecek hafta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu, yasadışı şekilde ABD’ye giren milyonlarca yasadışı yabancının sınırdışı edilme sürecini başlatacak. Geldikleri kadar hızlı bir şekilde sınırdışı edilecekler” ifadelerini kullandı.
....long before they get to our Southern Border. Guatemala is getting ready to sign a Safe-Third Agreement. The only ones who won’t do anything are the Democrats in Congress. They must vote to get rid of the loopholes, and fix asylum! If so, Border Crisis will end quickly!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019
Son yıllarda binlerce göçmenin sığınma hakkı alma umuduyla Meksika’nın ABD ile sınırını yürüyerek geçmesinin ardından, Trump sınıra inşa edilmesini istediği duvar için ulusal çapta acil durum ilan etmişti.
Trump, yasadışı göçmen sayısındaki artışı gerekçe göstererek Meksika’yı ticaret alanındaki vergileri arttırmakla tehdit etmişti.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ise daha sonra ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında 6 bin ulusal muhafızın Guatemala sınırına konuşlandırılacağını ifade ettiklerini aktarmıştı.
ABD Başkanı, önceki günlerde, Meksika’yla gizli bir göç anlaşmasını imzaladığını da iddia etmişti.
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