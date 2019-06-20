ABD Dışişleri: S-400'ler üzerinden Türkiye'ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “S-400’ler üzerinden Türkiye’ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek. ABD ve diğer NATO üyeleri Türkiye’ye S-400’ler almak dışında seçenekleri olduğunu söylüyor” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda yapılabilecek çeşitli ekonomik yaptırımları değerlendirdiği duyuruldu.ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “S-400’ler üzerinden Türkiye’ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek. ABD ve diğer NATO üyeleri Türkiye’ye S-400’ler almak dışında seçenekleri olduğunu söylüyor” denildi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada ''ABD yaptırım uygularsa karşılık veririz. F-35 konusunda uluslararası mahkemelere başvururuz. ABD'nin herhangi bir ülkeyi NATO'dan çıkarma yetkisi yok'' demişti.