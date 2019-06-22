ABD'de uçak düştü: 9 kişi yaşamını yitirdi

Kaza sonrası havaalanının yanındaki karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Uçağın paraşüt atlayışı için havalandığı, içinde 7 paraşütçü ile 2 pilotun bulunduğu kaydedildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
ABD'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında dokuz kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaza sonrası havaalanının yanındaki karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Uçağın paraşüt atlayışı için havalandığı, içinde 7 paraşütçü ile 2 pilotun bulunduğu kaydedildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
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