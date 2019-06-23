Trump: FED Başkanı Powell'ı görevden almakla tehdit etmedim

ABD Başkanı Donald Trump, hiçbir zaman ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almakla tehdit etmediğini söyledi.

NBC'deki bir programda konuşan Trump, "İsteseydim bunu yapabilirdim ama böyle bir şeyi gündeme getirmedim" dedi.

Trump denies he threatened to demote Powell (but says he has authority to do so). https://t.co/YAbHRseFRK — Slate (@Slate) 23 Haziran 2019

Trump, Fed'in son faiz kararının açıklanması öncesinde Powell'a faiz indirmesi yolundaki çağrısını yinelemiş ve "Her zaman başarılı olamazsınız. Powell faizi en kısa sürede düşürmelildir. Ancak, her zaman kazanamazsınız. Er ya da geç doğru şeyi yapacak. Ne yapacağını bekleyip görelim" demişti.