Meksika-ABD sınırında 2 yaşındaki göçmen kız ve babası boğuldu

ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi. Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte yaşamını yitirdi.
RANDEVU BEKLİYORLARDI
Oscar'ın eşi Tania Vanessa Avalos yakınlarıyla birlikte, iki aydır Puerta Mexico köprüsünde, ABD'den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika'nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti.
Avalos, bulundukları yerde sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını ve Oscar'ın yüzerek ABD'ye geçme kararı aldığını söyledi.
OBRADOR: ABD NE KADAR REDDEDERSE ÖLENLER O KADAR ARTACAK
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da, olaya ilişkin, "Bu çok acı bir durum. Her zaman söyledik, ABD ne kadar çok kişiyi reddederse, çölde veya nehri geçerken ölen o kadar kişi olacak" dedi.
Unbelievable! #Shocking #Disgusting where are the #AllLivesMatter people at? #immigration pic.twitter.com/81PYW9dYvz— David Jaimes (@DJE_29) June 26, 2019
MİNİK AYLAN’I HATIRLATTI
Valeria'nın babasının tişörtü içinde, boynuna sarılmış bir şekilde bulunan cansız bedeni, 2015 yılında Muğla'dan Yunanistan'a şişme botla geçmeye çalışan ve botun alabora olmasıyla hayatını kaybeden Suriyeli minik Aylan Kurdi'yi hatırlattı.
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