Meksika-ABD sınırında 2 yaşındaki göçmen kız ve babası boğuldu

El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken yaşamını yitirdi. Minik kızın cansız bedeni babasına sarılmış halde bulundu.

Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, 26 yaşındaki El Salvadorlu Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria, Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken hayatını kaybetti.

ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi. Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte yaşamını yitirdi.

RANDEVU BEKLİYORLARDI

Oscar'ın eşi Tania Vanessa Avalos yakınlarıyla birlikte, iki aydır Puerta Mexico köprüsünde, ABD'den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika'nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti.

Avalos, bulundukları yerde sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını ve Oscar'ın yüzerek ABD'ye geçme kararı aldığını söyledi.

Eşi ve kızının akıntıya kapıldığını gören Avalos'un, yetkililerden yardım istemesinin ardından Oscar ve Valeria'yı arama-kurtarma çalışmaları başladı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmaların ardından Oscar ve Valeria'nın cansız bedenlerine, Puerto Mexico köprüsünün 500 kilometre uzağında ulaşıldı.

OBRADOR: ABD NE KADAR REDDEDERSE ÖLENLER O KADAR ARTACAK

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da, olaya ilişkin, "Bu çok acı bir durum. Her zaman söyledik, ABD ne kadar çok kişiyi reddederse, çölde veya nehri geçerken ölen o kadar kişi olacak" dedi.

Meksika'nın ABD sınırındaki Matamoros şehrinde, çoğunluğunu Latin Amerikalı düzensiz göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi ABD'li yetkililer tarafından sığınma talebinde bulunmak üzere çağrılmayı bekliyor. Öte yandan, ABD'li yetkililer haftada ortalama üç sığınma talebi kabul ediyor.

MİNİK AYLAN’I HATIRLATTI

Valeria'nın babasının tişörtü içinde, boynuna sarılmış bir şekilde bulunan cansız bedeni, 2015 yılında Muğla'dan Yunanistan'a şişme botla geçmeye çalışan ve botun alabora olmasıyla hayatını kaybeden Suriyeli minik Aylan Kurdi'yi hatırlattı.