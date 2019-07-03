Trump'ın seçim reklamındaki taraftarlar model çıktı, hatta videolardan biri İzmir'de çekilmiş

ABD Başkanı'nın yeniden seçilme kampanyası için Facebook'a verilen reklamlarda gerçek Trump taraftarlarının değil hazır videolardaki modellerin kullanıldığı ortaya çıktı. Hatta bunlardan birindeki Washingtonlu Thomas'ın videosu İzmir'den, çalıştığı dükkanın fotoğrafı Tokyo'dan.

Donald Trump'ın 2020 seçim kampanyası için Facebook'ta yayımlanan reklamlarda gerçek destekçiler denilerek modellerin kullanıldığı ve hatta ABD'de bir işyeri diye Japonya'da bir dükkan önünün montajlandığı ortaya çıktı.

Trump Amerika'yı yeniden Muhteşem Yapıyor Komitesi'nin geçen ayın sonunda Facebook'ta yayımladığı reklamlar Trump'ın konuşmalarından alıntılarla başladıktan sonra gülümseyen modellerin görüntüleri eşliğinde üstsesler konuşuyor.

Birinde bir kadın üstses "Başkan Trump muhteşem iş çıkarıyor, ondan daha iyi bir ABD Başkanı hayal edemiyorum" diyor. Eşlik eden görüntüde sarışın bir kadın bir plajda yürürken 'Florida'dan Tracey' altyazısı okunuyor.

© Fotoğraf : @JuddLegum 'Florida'dan Tracey' adı verilen görüntünün kullanıldığı reklamda, Trump'ın ne kadar onaylandığıyla ilgili ankete katılım çağrısı yapılırken Trump'ın resmi web sitesinin adresi de yer alıyor.

İkincisinde bir erkek üstses "Başkan Trump, ailesi ve yönetimine güç ve bilgelik için yüce tanrıdan duacıyız. Tanrı razı olsun" diyor. Videoda sakallı hipster görünümlü bir erkek bir kahve dükkanı tezgahına yaslanırken 'Washington'dan Thomas' altyazısı çıkıyor.

Ancak gazeteci Judd Legum ve ardından AP haber ajansı, videoların, ajansların talep olduğunda arz etmek üzere hazırladığı görüntüler olduğunu ortaya çıkardı. Yani ücretini ödeyen herhangi biri satın alabiliyor.

The Associated Press picked up my report last week about the Trump campaign’s deceptive use of stock photo models in online ads https://t.co/MvUQs2RSEg pic.twitter.com/nmjdKf5v3w — Judd Legum (@JuddLegum) July 2, 2019

ABD'nin Florida eyaletinden olması gereken Tracey, hazır videonun betimlemesine göre, aslında Akdeniz sahilinde yürüyor.

Looks like the cat is out of the bag. Sorry @parscale pic.twitter.com/4OfK8aOCzw — Judd Legum (@JuddLegum) July 3, 2019

'Washington'dan Thomas' videosu aslında Türkiye'nin İzmir şehrinde çekilmiş.

Getty ajansının hazır fotoğraf arşivine göre Thomas'ın çalıştığı Washington'daki kahve dükkanı diye gösterilen mekan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir dükkanın önü.

Üstses eskiden Demokratlara oy verirken Trump seçmeni haline geldiğini, çünkü sınırların güvenlik altına alınması gerektiğini söylerken, 'Teksaslı AJ' yazısı eşliğinde kameraya bakan Hispanik erkek de yine ajans fotoğraf arşivinden.

5. Or take "Mature Man Portrait" which is available on istockphoto under the keyword. He's rebranded as "AJ from Texas," a Democrat who became a Trump supporter pic.twitter.com/MbnOTRBpeF — Judd Legum (@JuddLegum) June 27, 2019

Gazeteciler, ABD Trump taraftarlarından geçilmezken, Başkan'ın yeniden seçilme kampanyasının bir ayağında niye parayla satın alınan hazır videoların kullanıldığına mana veremedi.

Videolarda 'Gerçek belge. Aktör canlandırması' diye kısa süreliğine bir uyarı çıkıyor. Reklamların içinde Trump'ın söyleminden "YALAN HABER medyasından sürekli yalan yayını yapılmasına rağmen benim popülerliğim her zamakinden yüksek düzeyde" gibi alıntılar veriliyor.

Facebook Reklam Kitaplığı'na göre 24-30 Haziran arası yayımlandıktan sonra artık kullanımdışı olan bu reklamların dağıtımı, en çok Teksas, Florida ve Kaliforniya eyaletlerini hedef alacak şekilde yapıldı. Bunların bir hafta Facebook'ta yayımlanmasına Trump kampanyası 392 bin dolar harcadı.