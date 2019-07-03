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19:49 03 Temmuz 2019
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    New York'taki Times Meydanı'nda toplanan Trump destekçileri seçim sonuçlarının yansıtıldığı ekrana bakıyor.

    Trump'ın seçim reklamındaki taraftarlar model çıktı, hatta videolardan biri İzmir'de çekilmiş

    © Sputnik / Alexey Filippov
    ABD
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    ABD Başkanı'nın yeniden seçilme kampanyası için Facebook'a verilen reklamlarda gerçek Trump taraftarlarının değil hazır videolardaki modellerin kullanıldığı ortaya çıktı. Hatta bunlardan birindeki Washingtonlu Thomas'ın videosu İzmir'den, çalıştığı dükkanın fotoğrafı Tokyo'dan.

    © AP Photo / Patrick Semansky
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    Donald Trump'ın 2020 seçim kampanyası için Facebook'ta yayımlanan reklamlarda gerçek destekçiler denilerek modellerin kullanıldığı ve hatta ABD'de bir işyeri diye Japonya'da bir dükkan önünün montajlandığı ortaya çıktı. 

    Trump Amerika'yı yeniden Muhteşem Yapıyor Komitesi'nin geçen ayın sonunda Facebook'ta yayımladığı reklamlar Trump'ın konuşmalarından alıntılarla başladıktan sonra gülümseyen modellerin görüntüleri eşliğinde üstsesler konuşuyor.

    Birinde bir kadın üstses "Başkan Trump muhteşem iş çıkarıyor, ondan daha iyi bir ABD Başkanı hayal edemiyorum" diyor. Eşlik eden görüntüde sarışın bir kadın bir plajda yürürken 'Florida'dan Tracey' altyazısı okunuyor. 

    'Florida'dan Tracey' adı verilen görüntünün kullanıldığı reklamda, Trump'ın ne kadar onaylandığıyla ilgili ankete katılım çağrısı yapılırken Trump'ın resmi web sitesinin adresi de yer alıyor.
    © Fotoğraf : @JuddLegum
    'Florida'dan Tracey' adı verilen görüntünün kullanıldığı reklamda, Trump'ın ne kadar onaylandığıyla ilgili ankete katılım çağrısı yapılırken Trump'ın resmi web sitesinin adresi de yer alıyor.

    İkincisinde bir erkek üstses "Başkan Trump, ailesi ve yönetimine güç ve bilgelik için yüce tanrıdan duacıyız. Tanrı razı olsun" diyor. Videoda sakallı hipster görünümlü bir erkek bir kahve dükkanı tezgahına yaslanırken 'Washington'dan Thomas' altyazısı çıkıyor. 

     

    Ancak gazeteci Judd Legum ve ardından AP haber ajansı, videoların, ajansların talep olduğunda arz etmek üzere hazırladığı görüntüler olduğunu ortaya çıkardı. Yani ücretini ödeyen herhangi biri satın alabiliyor. 

    ABD'nin Florida eyaletinden olması gereken Tracey, hazır videonun betimlemesine göre, aslında Akdeniz sahilinde yürüyor. 

    U.S. President Donald Trump talks to reporters during the annual Congressional picnic event at the South Lawn of the White House in Washington, U.S., June 21, 2019. REUTERS/Carlos Barria
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    'Washington'dan Thomas' videosu aslında Türkiye'nin İzmir şehrinde çekilmiş. 

    Getty ajansının hazır fotoğraf arşivine göre Thomas'ın çalıştığı Washington'daki kahve dükkanı diye gösterilen mekan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir dükkanın önü. 

    Üstses eskiden Demokratlara oy verirken Trump seçmeni haline geldiğini, çünkü sınırların güvenlik altına alınması gerektiğini söylerken, 'Teksaslı AJ' yazısı eşliğinde kameraya bakan Hispanik erkek de yine ajans fotoğraf arşivinden.

    Gazeteciler, ABD Trump taraftarlarından geçilmezken, Başkan'ın yeniden seçilme kampanyasının bir ayağında niye parayla satın alınan hazır videoların kullanıldığına mana veremedi.

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    Videolarda 'Gerçek belge. Aktör canlandırması' diye kısa süreliğine bir uyarı çıkıyor. Reklamların içinde Trump'ın söyleminden "YALAN HABER medyasından sürekli yalan yayını yapılmasına rağmen benim popülerliğim her zamakinden yüksek düzeyde" gibi alıntılar veriliyor. 

    Facebook Reklam Kitaplığı'na göre 24-30 Haziran arası yayımlandıktan sonra artık kullanımdışı olan bu reklamların dağıtımı, en çok Teksas, Florida ve Kaliforniya eyaletlerini hedef alacak şekilde yapıldı. Bunların bir hafta Facebook'ta yayımlanmasına Trump kampanyası 392 bin dolar harcadı.

    Etiketler:
    İzmir, model, video, Donald Trump, seçim reklamı, Facebook, ABD
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