'Kanye West, kendi kilisesini kuracak'

İngiltere'nin en çok satan tabloid gazetesi The Sun, müzikal şöhreti kadar Kim Kardashian'ın kocası olarak da tanınan Kanye West'in maneviyatla ilgilenmeye başladığını ve kendi kilisesini kurmak için çalıştığını iddia etti.

KAPSÜLLERDE KALACAKLAR

ABD'nin hip hop-rap sektörünün en önde gelen isimlerinden biri olan Kanye West'e yakın kaynaklara dayandırıldığı söylenen habere göre, West, Los Angeles'daki evinin yakınında geniş bir arazi satın aldı.

Rapçi, burada şekillendirmek istediği tarikatın müritlerinin geçici olarak kalabileceği kapsül şeklinde barınaklar inşa etmeyi planlıyor.

'İNANCI KUTLAMAK İÇİN'

The Sun'a konuşan kaynak şunları söyledi:

"Kanye, inancı kutlamanın yeni bir yolunu sunacak, dini 21. yüzyıla taşıyacak bir kilise geliştirmek istiyor."

"İnancı onun için çok önemli ve gençlerle bu yolla muhatap olmak istiyor."

"21 ülkede kiliseleri olan ve Los Angeles'da Justin Bieber gibiler sayesinde muazzam popüler olan Hillsong'u geçeceğini düşünüyor."

PAZAR AYİNİ KONSERLERİ

Kapsül mesken projesini de değerlendiren kaynak, bunun çılgınca çapraşık ve pahalı bir proje olduğunu, ama orada kalmanın kilisenin müritlerine rapçinin ocak ayından beri her pazar verdiği ve Pazar Ayini diye adlandırdığı konserlere kolay erişim sağlayacağını anlattı.

KARDASHIAN: KANYE İSA'YA İNANIYOR

Nisan ayında Kim Kardashian, Pazar Ayini'nin kocası için şifa deneyimi oluşturduğunu söylemişti:

"Kanye'nin inandığı İsa'yı kesinlikle içeriyor ve Hıristiyan bir titreşimi var. Ama vaaz yok. Sadece çok ruhani bir Hıristiyan tecrübeden ibaret."