Trump, 'lavanta saçlı kaptanla' kavgasına rağmen milli kadın takımının hepsini tebrik etti

ABD Başkanı Donald Trump, kaptanıyla 'kavgalı' olduğu Milli Kadın Futbol Takımı'nı FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından tebrik etti.

Trump, "ABD Kadın Futbol Takımını Dünya Kupasını kazandıkları için kutlarım. Muhteşem ve heyecan verici oyun. Amerika hepinizden gurur duyuyor" diye tweetledi.

Congratulations to the U.S. Women’s Soccer Team on winning the World Cup! Great and exciting play. America is proud of you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2019

Öncesinde Trump, kadın haklarının sıkı savunucusu olan milli takım kaptanı Megan Rapinoe'nin "Eğer kupayı kazanırsak s.... Beyaz Saray'ına gitmeyeceğim" açıklamasına karşılık vermiş olmasına rağmen, milli takımı kazansa da kaybetse de Beyaz Saray'a davet ettiğini duyurmuştu.

Trump, Rapinoe'nin başını çektiği ABD Milli Kadın Futbol Takımı'nın federasyondan Milli Erkek Futbol Takımı ile aynı parayı alma talebini de şöyle değerlendirdi:

"Bunu görmek isterdim ama aynı zamanda sayılara da bakman gerekir. Kim nereden ne almış ve nasıl performans göstermiş bakman lazım. Ben sayıları bilmiyorum. Ve bütün bir sezonu görmen gerekir, hepsi ne kadar seyirci çekiyor, Dünya Kupası dışında kadın futboluna katılım nedir? Ama bunun olduğunu görmek isterim."

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu olarak Altın Top ve en iyi skoreri olarak Altın Ayakkabı kazanan lavanta saçlı kaptan Rapinoe, ABD'deki sistematik cinsiyet ayrımcılığı dahil her türlü eşitsizliğe karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor. Trump'ın daha önce erkek-kadın futbolcu ücretleri arasındaki uçurumla ilgili pozisyon almayacağını söylemesine Rapinoe şu tepkiyi göstermişti:

"Sanırım artık bir daha asla milli marş okunduğu sırada elimi kalbime götürmeyeceğim. Eğer kupayı kazanırsak s..... Beyaz Saray'ına gitmeyeceğim."

Bunun üzerine Trump, Twitter'dan şu yanıtı vermişti:

"Kadın futbolcu Megan Rapinoe 'Kazanırsak s... Beyaz Saray'ına gitmeyeceğim' demiş. Beyaz Saray'a gelmeyi seven NBA takımlarından farklı olarak, lütfen kendisine Ceza Adalet Reformu'nu henüz geçirdiğimi ve siyah işsizliğinin ülke tarihinin en düşük seviyesinde, yoksulluk indeksinin en iyi seviyesinde olduğunu açıklayın. Amerikan futbol takımının büyük hayranıyım, ancak Megan konuşmadan önce kazanmalı. İşi bitir. Megan'ı veya takımı henüz davet etmedik, ancak şimdi kazansalar da kaybetseler de takımı davet ediyorum. Megan asla ülkemize, Beyaz Saray'a veya bayrağımıza saygısızlıkta bulunmamalı, özellikle kendisi ve takımı için yapılan onca şeyden sonra. Üzerindeki bayrakla gurur duy. ABD çok iyi gidiyor!"

Women’s soccer player, @mPinoe, just stated that she is “not going to the F...ing White House if we win.” Other than the NBA, which now refuses to call owners, owners (please explain that I just got Criminal Justice Reform passed, Black unemployment is at the lowest level... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2019

....in our Country’s history, and the poverty index is also best number EVER), leagues and teams love coming to the White House. I am a big fan of the American Team, and Women’s Soccer, but Megan should WIN first before she TALKS! Finish the job! We haven’t yet.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2019

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​Rapinoe, 2016’da siyahlara karşı polis şiddetini protesto eden NFL (Ulusal Futbol Ligi) yıldızı Colin Kaepernick’e destek vererek maç öncesi milli marş sırasında diz çökmüştü.

Kaepernick’i vatansever olmamakla, bayrağa saygısızlıkla, yediği kaba pislemekle suçlayan Trump'ın baskısıyla federasyon marş sırasında ayakta durma zorunluluğu maddesini oyuncuların kontratına ekletti.

Rapinoe bu kez de takım arkadaşları ulusal marş ‘The Star-Spangled Banner’a eşlik ederken sessiz kalma yoluna gitti.