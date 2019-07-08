Kayıt
20:23 08 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Soccer Football - Women's World Cup Final - United States v Netherlands - Groupama Stadium, Lyon, France - July 7, 2019 Megan Rapinoe of the U.S. and team mates celebrate winning the women's world cup REUTERS/Bernadett Szabo

    Trump, 'lavanta saçlı kaptanla' kavgasına rağmen milli kadın takımının hepsini tebrik etti

    © REUTERS / BERNADETT SZABO
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Kaptanını 'Beyaz Saray ve ABD bayrağına saygısızlıkla' suçlamış olduğu milli kadın futbol takımını Dünya Kupası zaferinin ardından kutlayan Trump, "Amerika hepinizle gurur duyuyor" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, kaptanıyla 'kavgalı' olduğu Milli Kadın Futbol Takımı'nı FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından tebrik etti.

    Trump, "ABD Kadın Futbol Takımını Dünya Kupasını kazandıkları için kutlarım. Muhteşem ve heyecan verici oyun. Amerika hepinizden gurur duyuyor" diye tweetledi.

    ABD kadın milli futbol takımının oyuncuları
    © Fotoğraf : Twitter/BBC
    ABD'li kadın futbolculardan federasyona 'cinsiyet ayrımcılığı' davası
    Öncesinde Trump, kadın haklarının sıkı savunucusu olan milli takım kaptanı Megan Rapinoe'nin "Eğer kupayı kazanırsak s.... Beyaz Saray'ına gitmeyeceğim" açıklamasına karşılık vermiş olmasına rağmen, milli takımı kazansa da kaybetse de Beyaz Saray'a davet ettiğini duyurmuştu.

    Trump, Rapinoe'nin başını çektiği ABD Milli Kadın Futbol Takımı'nın federasyondan Milli Erkek Futbol Takımı ile aynı parayı alma talebini de şöyle değerlendirdi:

    "Bunu görmek isterdim ama aynı zamanda sayılara da bakman gerekir. Kim nereden ne almış ve nasıl performans göstermiş bakman lazım. Ben sayıları bilmiyorum. Ve bütün bir sezonu görmen gerekir, hepsi ne kadar seyirci çekiyor, Dünya Kupası dışında kadın futboluna katılım nedir? Ama bunun olduğunu görmek isterim."

    Brendan Smialowski
    Trump'tan 'Kazanırsak Beyaz Saray'a gitmeyeceğim' diyen milli kadın futbolcuya: Önce işini yap ve kazan

    FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu olarak Altın Top ve en iyi skoreri olarak Altın Ayakkabı kazanan lavanta saçlı kaptan Rapinoe, ABD'deki sistematik cinsiyet ayrımcılığı dahil her türlü eşitsizliğe karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor. Trump'ın daha önce erkek-kadın futbolcu ücretleri arasındaki uçurumla ilgili pozisyon almayacağını söylemesine Rapinoe şu tepkiyi göstermişti:

    "Sanırım artık bir daha asla milli marş okunduğu sırada elimi kalbime götürmeyeceğim. Eğer kupayı kazanırsak s..... Beyaz Saray'ına gitmeyeceğim."

    Bunun üzerine Trump, Twitter'dan şu yanıtı vermişti:

    ABD Kadın Futbol Takımı
    © AP Photo / Alessandra Tarantino
    Habertürk yazarı Karasu: Kadın futbolcunun gol sevinci ayıp mı?

    "Kadın futbolcu Megan Rapinoe 'Kazanırsak s...  Beyaz Saray'ına gitmeyeceğim' demiş. Beyaz Saray'a gelmeyi seven NBA takımlarından farklı olarak, lütfen kendisine Ceza Adalet Reformu'nu henüz geçirdiğimi ve siyah işsizliğinin ülke tarihinin en düşük seviyesinde, yoksulluk indeksinin en iyi seviyesinde olduğunu açıklayın. Amerikan futbol takımının büyük hayranıyım, ancak Megan konuşmadan önce kazanmalı. İşi bitir. Megan'ı veya takımı henüz davet etmedik, ancak şimdi kazansalar da kaybetseler de takımı davet ediyorum. Megan asla ülkemize, Beyaz Saray'a veya bayrağımıza saygısızlıkta bulunmamalı, özellikle kendisi ve takımı için yapılan onca şeyden sonra. Üzerindeki bayrakla gurur duy. ABD çok iyi gidiyor!"

    Lionel Bonaventure
    Tayland'ı 13-0 yendiği için eleştirilen ABD kadın futbol takımı: Eğer erkekler kazansaydı aynı sorular sorulacak mıydı?
    IRKÇILIĞA KARŞI MİLLİ MARŞ PROTESTOSU

    ​Rapinoe, 2016’da siyahlara karşı polis şiddetini protesto eden NFL (Ulusal Futbol Ligi) yıldızı Colin Kaepernick’e destek vererek maç öncesi milli marş sırasında diz çökmüştü.

    Kaepernick’i vatansever olmamakla, bayrağa saygısızlıkla, yediği kaba pislemekle suçlayan Trump'ın baskısıyla federasyon marş sırasında ayakta durma zorunluluğu maddesini oyuncuların kontratına ekletti.

    Rapinoe bu kez de takım arkadaşları ulusal marş ‘The Star-Spangled Banner’a eşlik ederken sessiz kalma yoluna gitti. 

    Etiketler:
    kutlama, tebrik, Dünya Kupası, Megan Rapinoe, Donald Trump, ABD Kadın Milli Futbol Takımı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baykal Gölü'ndeki Olhon Adası'nın gün batımı manzarası.
    Baykal Gölü'nün incisi Olhon Adası
    Karikatür
    'ABD'nin Kürtleri Suriye'yi bölmek için kullanmaya çalışmasından rahatsızız'
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet