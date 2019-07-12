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23:31 12 Temmuz 2019
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    Türkiye ve ABD bayrakları

    ABD Senatosu'ndan Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım uygula' çağrısı

    © Flickr / Victoria Pickering
    ABD
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    ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a, Rus S-400 hava savunma sistemini aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulama ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarma çağrısında bulundu.

    Mark Esper
    © REUTERS / FRANCOIS WALSCHAERTS
    ABD Savunma Bakan Vekili: Türkiye'ye S-400 teslimatının farkındayız, F-35'e dair pozisyonumuz değişmedi
    ABD Senatosu’nda bir grup, Başkan Donald Trump’ı, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı bağlamında, Türkiye’ye yaptırım uygulamaya ve beşinci nesil F-35 savaş uçağı programından çıkarmaya çağırdı.

    Senatörlerin Trump’a yazdığı mektupta, “Başkan Trump’ı, Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası’nın (CAATSA) talep ettiği gibi tam yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Ayrıca, F-35 teslimatının belirsiz bir süre için ertelenmesinin yanı sıra, Savunma Bakanlığı’nı Türkiye’nin F-35 programına katılımına son vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

    Mektupta, Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Inhofe, Cumhuriyetçi Jack Reed, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ve Cumhuriyetçi Bob Menendez’in imzaları yer alıyor.

    ERDOĞAN TRUMP'LA GÖRÜŞMESİ SONRASI 'YAPTIRIM YOK' DEMİŞTİ

    Haziran sonunda G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'ın S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını söylemişti.

    Türk bayrağı
    © AA /
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    ABD'Lİ YETKİLİLERE GÖREYSE DEĞİŞİKLİK YOKTU

    Ancak 3 Temmuz'da bu konuyla ilgili bilgi veren ABD'li yetkililer, S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama ve F-35 programından çıkarma planında bir değişiklik olmadığını belirtmişti.

    ABD Dışişleri Sözcüsü, "ABD, S-400'ü satın alması halinde CAATSA kapsamında yaptırımlara maruz kalacağını, F-35 programının satın alma ve sanayi paylaşımı (unsurlarına) katılımının askıya alınması dahil son derece ciddi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını Türkiye'ye tutarlı ve net şekilde belirtti" demişti. 

    Pentagon sözcüsü Hava Yarbay Mike Andrews da "Değişen bir şey yok... Türkiye'nin Rus yapımı hava ve füze savunma sistemi F-35 programıyla uyumsuzdur. Türkiye'nin iki sisteme birden sahip olmasına izin verilemez" diye konuşmuştu.

    Etiketler:
    Bob Menendez, ABD Senatosu, Yaptırım, F-35, S-400, Rusya, Türkiye, Donald Trump, ABD
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