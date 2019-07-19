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11:20 19 Temmuz 2019
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    Omar'ı hedef gösteren Trump'a tepki yağdı: ABD tarihinin en tehlikeli başkanı

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    ABD
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    Kongre üyesi İlhan Omar’ı bir kez daha ırkçı söylemlerle hedef alan ABD Başkanı Donald Trump’a tepki yağdı. ‘ABD tarihinin en tehlikeli başkanı’ olarak nitelenen Trump’ın artık vadesinin dolduğu belirtilirken, Omar’a ise destek yağdı.

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    Kadın Demokrat Kongre üyeleri hakkındaki “Geldiğiniz yere geri dönün” şeklindeki ırkçı çıkışına bir yenisini daha ekleyen Trump, bu üyelerden biri olan somali asıllı Müslüman siyasetçi İlhan Omar’ı ayrıca hedef gösterdi.

    Kuzey Carolina’da bir miting düzenleyen Trump, Omar’ı El Kaide’ye destek vermekle, Yahudi karşıtı olmakla ve 11 Eylül saldırılarını küçümsemekle suçladı. Trump’ın bu sözleri karşısında destekçileri de “Onu geri gönder” diye tezahürat yaptı.

    Donald Trump’ın bu tavrı ABD siyasetinde büyük tepki çekerken, İlhan Omar’a destek mesajları yağdı.

    Demokrat başkan adayları ve Kongre üyeleri, Trump’ın ‘başkanlık kampanyası’ olarak kullandığı bu ırkçı çıkışlarını sert bir dille eleştirdi, mitingde yükselen tezahüratları da ‘rezillik’ olarak değerlendirdi.

    'NEFRET VE IRKÇILIK ONU KAMÇILIYOR'

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    Trump’ın hedefinde olan Kongre üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez, “Başkan, milyonlarca Amerikalıyı tehlikeye attı. Onun söylemleri pek çok insan için tehlikeli. Bu sadece Kongrenin üyelerine yönelik bireysel bir tehdit değil, tüm insanların hakları olduğunu düşünen herkesi, mesela İlhan’ı, tehlikeye atacak istikrarsız bir ortam yaratıyor” dedi.

    Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Bernie Sanders ise, Trump’ı ‘ABD tarihinin en tehlikeli başkanı’ olarak niteledi.

    Sanders, “Trump, toplumdaki en aşağılık ve rahatszı edici akımları destekliyor. Bu nefret ve ırkçılık onu kamçılıyor. Ülke tarihimizdeki bu en tehlikeli başkana karşı birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

    ​Yine başkan adaylarından Kamala Harris de, bu tutumu ‘alçak, korkak, yabancı düşmanı ve ırkçı’ bulduğunu söyledi. Harris, “Bu başkanlık görevini lekeliyor. Trump’ı istifaya zorlamanın ve bu ülkeyi birleştirmenin zamanı geldi” dedi.

    ​Bir diğer başkan adayı Elizabeth Warren da Trump’ın azledilmesi sürecinin başlaması gerektiğini savundu.

    © AP Photo / Alex Brandon
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    Warren, “Kendi suçları üzerinden bizi bölmeye çalışıyor; nüfuz sahibi zengin kesimin bu ülkeye kazık atmasına izin veren o rağbet görmeyen gündemine yönelen dikkati dağıtmaya çalışıyor. Biz daha fazlasını yapmalıyız” dedi.

    GÜVENLİK ENDİŞELERİ

    Öte yandan bazı kesimler de İlhan Omar’ın güvenliğinden duydukları endişeyi dile getirdi.

    Kongrenin Afro-Amerikalı üyelerini temsilen kurulan Congressional Black Caucus üyesi Bobby Rush, “Trump bir Kongre üyesinin güvenliğini tehdit etti. Bu olayı bambaşka bir noktaya taşıyor” dedi.

    İnsan hakları savunucusu Jesse Jackson ise Başkanı, Kongre üyelerinin ‘sırtına bir hedef tahtası yerleştirmekle’ suçladı.

    OMAR: O BİR FAŞİST

    Öte yandan İlhan Omar da bir açıklama daha yaptı ve “Bu başkanın ırkçı olduğunu daha önce söylemiştik. Onun bu ırkçı ifadelerini kınıyoruz. Onun bir faşist olduğuna inanıyorum” dedi.

     

    Etiketler:
    Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Bernie Sanders, tepki, Faşist, Irkçılık, İlhan Omar, Demokratlar, ABD Kongresi, Donald Trump, ABD
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