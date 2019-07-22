Trump'tan Keşmir için ara buluculuk teklifi

Washington'da Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Pakistan'ın Hindistan ile arasındaki Keşmir sorunu için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD'nin başkenti Washington'a gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Trump, Pakistan'ın Hindistan ile anlaşmazlık yaşadığı Keşmir sorunu için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi'nin de diyalog için istekli olduğunu kaydederek, "İki hafta önce Modi ile birlikteydim ve bu konu hakkında konuştuk ve ve bana 'Bir ara bulucu ya da hakem olmak ister misiniz?' dedi. 'Nerede?' dedim, 'Keşmir' dedi. Çünkü yıllardır devam eden bir sorun. Bence çözülmesini istiyorlar ve İmran Han da çözülmesini istiyor. Yardım edebilirsem ara bulucu olmayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

İmran Han ise Trump’a cevap olarak, "Aracılık edebilir ve çözebilirseniz. 1 milyardan fazla insan size dua edecektir" dedi.

Başkan Trump ve Hindistan Devlet Başkanı Modi, geçtiğimiz ay Japonya'nın Osaka kentindeki G-20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Pakistan Başbakanı İmran Han da zirvede yer almış ancak Modi ile ikili görüşme gerçekleştirmemişti.