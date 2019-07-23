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15:12 23 Temmuz 2019
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    Jared Kushner- Ivanka Trump- Arabella ve Joseph Kushner

    Ivanka Trump'ın köpeği sosyal medyayı karıştırdı: İyi ki beyaz almışsın, baban siyahlardan nefret ediyor

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
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    ABD kamuoyu, Ivanka Trump’ın kızına doğum günü hediyesi olarak aldığı köpeği sosyal medyada diline doladı. ‘Beyaz’ köpek seçimini yerinde bulan kullanıcılar, babası Donald Trump’ın ırkçılığını hatırlattı ve “iyi ki siyah değil”, “kahverengi olsaydı kafese koyar mıydın” gibi yorumlar yaptı.

    Japan's Prime Minister Shinzo Abe, U.S. President Donald Trump and White House senior advisor Ivanka Trump attend a women's empowerment event during the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    Babasına da danışmanlık yapan Jared Kushner ile evli olan Ivanka Trump, bu kez kızları Arabella için doğum günü hediyesi olarak aldıkları köpekle gündem yarattı.

    Ivanka Trump, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla, ailelerine bu kez dört ayaklı yeni bir üye eklendiğini duyurdu.

    Trump, “Winter (Kış) ile tanışın, Arabella’nın gerçekleşen doğum günü hayali ve Kushner ailesinin en yeni üyesi” dedi.

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    ​Duyuru sosyal medyada anında yankı buldu. Kimileri köpeğin ırkına taktı, Winter’ın yarı Pomeranian yarı Sibirya kurdu olduğu tespitinde bulundu.

    Amerikalı sinema oyuncusu Samuel L. Jackson
    © AFP 2019 / ANGELA WEISS
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    Ancak kimileri de bu seçimin su katılmamış ‘beyaz üstünlüğü’nün işareti olduğunu savundu.

    Oyuncu Nancy Lee Grahn, “Ne kadar sevimli. Görüyorum ki kurtarmayı bırakıp doğrudan Ari besiciliğine gitmişsin. Oturup Nazi selamı verebiliyor mu?” diye yazdı.

    Kullanıcılar Donald Trump’ın ırkçılığına gönderme yapmayı da es geçmedi.

    Siyah oyuncu Yvette Nicole Brown ise, “Beyaz bir köpek olması güzel. Baban siyahlardan nefret ediyor” ifadelerini kullandı.

    ​Trump’ın, Meksika sınırındaki çocuk göçmenleri ailelerinden ayırmasını hatırlatan liberal yazar Jon Zal, “Eğer kahverengi bir köpek olsaydı, onu kafese koyar mıydın?” diye sordu.

     

     

    Etiketler:
    Irkçılık, Doğum günü, hediye, siyah, Beyaz, Köpek, Ivanka Trump, Donald Trump, ABD
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