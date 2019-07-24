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21:12 24 Temmuz 2019
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    Former FBI Director Robert Mueller, the special counsel probing Russian interference in the 2016 election, departs Capitol Hill following a closed door meeting in Washington. (File)

    Eski Özel Yetkili Savcı Mueller, Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi

    © AP Photo / Andrew Harnik
    ABD
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    ABD'de 'Rusya soruşturması'nı yürüten eski Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisi’nde ifade verdi.

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    Donald Trump’ın Rusya ile ilişkisini ve bu ilişkinin aday olduğu 2016 seçimlerindeki etkisini 22 ay boyunca araştıran eski FBI Başkanı ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisi Adliyesi’nde jüri karşısına çıktı. Kongre’de konuşan Mueller, Başkan Trump’ın iddia ettiğinin aksine soruşturma sonucunda tamamen temize çıkmadığını söyledi. Mueller, "Bulgular, başkanın işlediği iddia edilen suçlardan tamamen aklanmış olmadığını gösteriyor. Raporun söylediği bu değil" dedi. 

    'SESSİZCE, TİTİZLİLİKLE VE DÜRÜSTLÜKLE ÇALIŞTIK'
     
    Mueller, Başkan ve soruşturması hakkındaki soruları ilk kez, yılın çok beklenen duruşmasında yanıtladı. Eski özel yetkili savcı Meclis Yargı Komitesinin önünde ifade verdi ve yerel saatle 12.00’da ABD Adliye Komitesi önüne çıkacak. 

    Duruşmadaki konuşmasında özel yetkili savcı olarak ekibiyle beraber yürüttüğü çalışmaları savunan Mueller, "Personelim ve bu hassas nedenleri göz önünde bulundurarak görevimizi yürüttük. Halkın bulgularımıza tam güven duyması için sessizce, titizlikle ve dürüstlükle çalıştık" dedi.

    Robert Mueller
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    'TRUMP'IN SUÇ TEŞKİL EDECEK BİR KOMPLO İÇİNDE OLDUĞUNA İLİŞKİN YETERLİ DELİL BULAMADIK'

    Mueller, Rusya'nın 2016’daki başkanlık seçimlerine sistematik şekilde müdahale ettiğini iddia etti ancak “Trump’ın Ruslarla suç teşkil edecek şekilde bir komplo içinde olduğuna ilişkin yeterli delil bulamadıklarını” söyledi.

    'HİÇ KİMSE YASALARIN ÜSTÜNDE DEĞİL'

    ABD Temsilciler Meclisi Üyesi ve Yasama Komitesi Başkanı Jerry Nadler, duruşmada yaptığı açılış konuşmasında, “Her ne kadar kanunlar sizi başkanın bu davranışlarını araştırmaktan men ettiyse de siz, onun tamamen aklanmadığını açıkça belirttiniz. Bu şekilde hareket eden herhangi bir kişi bir suç işlediği için yargılanmış olacaktı. Ve bu ulusta başkan bile kanunların üzerinde değil" dedi.
     
    Nadler, "Örneğinizi takip edeceğiz, Direktör Mueller. Dürüstlükle hareket edeceğiz. İşaret ettikleri gerçekleri takip edeceğiz. Tüm uygun çözümleri göz önünde bulunduracağız. Çalışmamanız sona erdiğinde uygun önerileri yargıya taşıyacağız. Özellikle de Başkan ile ilgili olduğu için bu işi yapacağız. Çünkü raporunuzda açıklanan davranış için sorumluluk alınması gerekiyor” dedi. 

    Nadler, oturumun başlangıcında savcı Mueller’a raporun Trump’ı tamamen aklayıp aklamadığını sordu. Mueller soruya “Hayır” yanıtını verdi. Bunun ardından Mueller’a oturumda “Trump’a yönelik görevden ayrıldıktan sonra suçlama getirilip getirilemeyeceği” soruldu. Mueller bu soruya da “Evet” yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Temsilciler Meclisi, Rusya, ABD, Robert Mueller
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