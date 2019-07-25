Trump'ın hedefindeki Ilhan Omar, Müslümanlardan sürekli bir şeyleri kınamalarının talep edilmesine isyan etti

ABD'de Başkan Donald Trump'ın hedef göstermesinin de etkisiyle kamuoyunda adeta sanık sandalyesine oturtulan Demokrat Parti'nin göçmen kökenli kadın vekillerinden Ilhan Omar, bir Müslüman olarak sürekli bir şeyleri kınamasının talep edilmesi karşısında sonunda 'patladı'.

Geçen ay Kaide'yi kınamaya çağrılan Demokrat Partili Müslüman kadın vekil, salı günü de kadın sünnetini kınamaya davet edildi. Adil Demokrasi için Müslüman Kollektifi isimli konferansın açılış panelinde konuşan Ilhan Omar, Müslüman olmayan siyasilerin böyle taleplerle karşılaşmadığına dikkat çekerek bıkkınlık ifade etti.

Panelde Los Angeles merkezli İlerici Değerler için Müslümanlar grubunun kurucusu Ani Zonneveld, Omar ile Demokrat Parti'nin bir diğer göçmen kökenli Müslüman vekili Rashida Tlaib'in kadın sünnetini kamuoyu önünde kınamasını talep etti.

Daha önce hem eyalet hem de federal düzeyde kadın sünneti karşıtı yasa tasarılarından yana defalarca oy kullandığını hatırlatan Omar, soruyu 'dehşet verici' diye niteledi.

'As Muslim legislators we are constantly being asked to waste our time speaking to issues that other people are not asked to speak to.' — Watch @IlhanMN shut down this biased, 'appalling' question pic.twitter.com/m1mthJxK8J — NowThis (@nowthisnews) July 23, 2019

Zonneveld'e "Bunu ne kadar sık tarifeye bağlamalıyım? Her beş dakikada bir tekrarlamam mı gerek?" sorusunu yönelten Omar, şöyle devam etti:

"Bugün Kaide'yi kınamayı mı unuttum, al sana Kaide. Kadın sünnetini kınamayı unuttuysam, o gelsin. Hamas'ı kınamayı unuttuysam, sırada o var."

Panele katılan yaklaşık 100 kişi bu yanıtı alkışlarla karşılarken, Müslüman kadın vekil tepkisini sürdürdü.

Müslümanların bir şekilde bu meseleleri desteklediklerinin varsayıldığını söyleyen Omar, şöyle konuştu:

"Müslüman vekiller olarak sürekli şekilde başkalarından konuşmaları talep edilmeyen konularda konuşarak vaktimizi boşa harcamamızın istenmesinden dürüst olmak gerekirse gerçekten tiksiniyorum. Gelecek sefer dinleyiciler içinden biri bana, Rashida, Abdul ve Sam'e baktığında, Kongre'nin herhangi bir üyesine soracağı doğru düzgün sorular yönelteceğinden emin olmak istiyorum."

"Eğer bizim Amerikalı siyasiler olarak konuşmamızı istiyorsanız, o zaman bize Amerikalı siyasetçi muamelesi yaparsınız."

Geçen hafta Başkan Trump, Omar'ın Kaide'yi övdüğüne dair gerçekle ilgisi olmayan bir suçlama yöneltmişti.

Bunun üzerine bu yalanı karşılık vererek onurlandırmayacağını söyleyen Müslüman kadın vekil, "Müslümanlardan teröristleri kınamalarının istendiği devir geçti. Böyle saçma bir açıklamanın yüceltilmesine artık izin vermeyeceğiz" dedi.

Omar'ın konuşmasından bir saat önce Trump Müslüman kadın vekili 'Amerika'dan nefret eden Yahudi karşıtı' olmakla itham etmişti.

Trump'ın katıldığı beyaz ırkın üstünlüğü, yobazlık eğilimlerinin ağır bastığı Cumhuriyetçi Partili öğrenci örgütünün 'Dönüm Noktası ABD' isimli zirvesinde Fox News kanalından cinsel taciz suçlamasıyla atılan sunucu Eric Thomas Bolling, Omar'dan şöyle söz etmişti:

"Buraya gelip Kongre'ye seçilmiş Somalili bir sığınmacının sistemden şikayet etmesi, bana ikiyüzlülük olarak geliyor."

Adil Demokrasi için Müslüman Kollektifi'nin panelinde ise konuşmacı olmasına rağmen Rashida Tlaib yer almazken, Demokrat Parti'nin eyaletler düzeyindeki önemli isimlerinden Abdul El-Sayed ve Sam Rasoul hazır bulundu.

Panelistler arasında Irak'ta öldürülen ve ABD tarafından kahraman kabul edilen Müslüman askerin babası olan, 2016 Demokrat Parti başkan adaylığı kurultayında elinde ABD Anayasasıyla yaptığı konuşmayla ünlenen Khizr Khan ve Minnesota Demokratik Çiftçi İşçi Partisi Genel Başkanı Ken Martin de vardı.