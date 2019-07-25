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17:06 25 Temmuz 2019
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    ABD, sınır muhafızlarının ırkçı, cinsiyetçi yorumlarla dolu gizli Facebook gruplarını konuşuyor: Şef de meraktan girmiş

    © AP Photo / Jose Luis Magana
    ABD
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    ABD Sınır Devriyesi Başkanı Carla Provost, çalışanları tarafından kurulan, göçmenler ve siyasetçiler hakkında ırkçı, cinsiyetçi yorumların yapıldığı gizli Facebook gruplarına üye olduğunu itiraf etti. İfşa olana kadar içerikten haberdar olmadığını söyleyen Provost, gruba kendisi hakkında konuşulanları öğrenmek için dahil olduğunu söyledi.

    © REUTERS / DANIEL BECERRIL
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    Göçmenlerle dalga geçen, ırkçı iletiler paylaşan; siyasetçiler hakkında saldırgan ve uygunsuz yorumlarda bulunan sınır muhafızlarının gizli sosyal medya grupları ABD kamuoyunda yankı yaratmaya devam ediyor.

    Konuyla ilgili Temsilciler Meclisi’ne ifade veren ABD Sınır Devriyesi Başkanı Carla Provost, basına yansıyana kadar grubun içeriğinden haberdar olmadığını belirtti.

    Bir arkadaşının ‘performansını tartışıyorlar’ şeklindei uyarısı üzerine 2017 yılında gruba girdiğini anlatan Provost, amacının ‘personelin kendisi hakkında ne düşündüğünü öğrenmek’ olduğunu söyledi.

    Provost, “O dönemde bu grupta olduğumu bile fark etmedim. Çok, çok nadir Facebook’a giriyorum. Açık olmak gerekirse bir hayli saldırgan ve kabul edilemez olan bu yorumları, ilk defa ProPublica (grupları ifşa eden kurum) raporunda gördüm. Yorumlara gelince, ben de herkes kadar öfkelendim” dedi.

    Gruba üye olduğunu fark ettiği anda durumu Mesleki Sorumluluk Ofisi’ne bildirdiğini söyleyen Provost, kendi bilgilerini de teslim ettiğini belirtti.

    'BİRKAÇ ÇÜRÜK ELMA'

    © AP Photo / Julia Le Duc
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    Ancak bu grupların bir altkültürün göstergesi olduğunu kabul etmeyen Carla Provost, “Kadın ve erkeklerin genel çoğunluğu, yüzde 99 ya da neyse, oldukça zor bir krizde yapabileceklerinin en iyisini yapan iyi ve çalışkan Amerikan vatandaşları” sözleriyle ekibini savunmaya çalıştı.

    Provost, “Birkaç çürük elma tüm kurumu temsil etmez. Kötü doktorlar, hemşireler, öğretmenler var; ancak bütün grubu karalamayız” dedi.

    Provost, grupların ifşa olmasından sonra bir kınama açıklaması yayınlamıştı, ancak üye olduğundan bahsetmemişti.

    BASINA SIZDI

    ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi çalışanlarının gizli Facebook grupları, sayfayı yakından bilen birkaç kişinin ekran görüntülerini basına sızdırmasıyla ortaya çıktı.

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    ‘Real CBP Nation’ ve ‘I’m 10-15’adını taşıyan bu grupların sayfalarında göçmenleri aşağılayan, onlara hakaret eden uygunsuz paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Sayfalarda  göçmen ölümlerinin bile alay konusu olduğu belirtildi.

    Eleştirel tutumuyla bilinen Latin kökenli Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de grubun hedefi oldu.

    Üzerinde oynanmış bir gönderide Ocasio-Cortez’in başını ABD Başkanı Donald Trump’ın cinsel organına doğru ittiği görülüyordu ve “Bugün kitleler konuştu ve demokrasi kazandı” ifadesi yer alıyordu.

    SORUŞTURMA BAŞLADI, ÇALIŞANLAR MASA BAŞINA ALINDI

    10 binden fazla takipçisi olan grupta, hâlâ görevde olan sınır memurları da yer alıyor. Hesaplarla ilgili kurum için soruşturma başlatıldı.

    ‘Real CBP Nation’a üye olan en az 70 kişi incelenirken, bu kişilerin soruşturma süresince aktif görev yerine masa başı işlere çekildikleri belirtildi.

    Etiketler:
    Alexandria Ocasio-Cortez, Cinsiyetçi, ırkçı, Göçmen, grup, Facebook, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, ABD Sınır Devriyesi, Carla Provost, ABD
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