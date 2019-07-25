ABD, sınır muhafızlarının ırkçı, cinsiyetçi yorumlarla dolu gizli Facebook gruplarını konuşuyor: Şef de meraktan girmiş

Konuyla ilgili Temsilciler Meclisi’ne ifade veren ABD Sınır Devriyesi Başkanı Carla Provost, basına yansıyana kadar grubun içeriğinden haberdar olmadığını belirtti.
Bir arkadaşının ‘performansını tartışıyorlar’ şeklindei uyarısı üzerine 2017 yılında gruba girdiğini anlatan Provost, amacının ‘personelin kendisi hakkında ne düşündüğünü öğrenmek’ olduğunu söyledi.
Provost, “O dönemde bu grupta olduğumu bile fark etmedim. Çok, çok nadir Facebook’a giriyorum. Açık olmak gerekirse bir hayli saldırgan ve kabul edilemez olan bu yorumları, ilk defa ProPublica (grupları ifşa eden kurum) raporunda gördüm. Yorumlara gelince, ben de herkes kadar öfkelendim” dedi.
Gruba üye olduğunu fark ettiği anda durumu Mesleki Sorumluluk Ofisi’ne bildirdiğini söyleyen Provost, kendi bilgilerini de teslim ettiğini belirtti.
'BİRKAÇ ÇÜRÜK ELMA'
Provost, “Birkaç çürük elma tüm kurumu temsil etmez. Kötü doktorlar, hemşireler, öğretmenler var; ancak bütün grubu karalamayız” dedi.
Provost, grupların ifşa olmasından sonra bir kınama açıklaması yayınlamıştı, ancak üye olduğundan bahsetmemişti.
BASINA SIZDI
ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi çalışanlarının gizli Facebook grupları, sayfayı yakından bilen birkaç kişinin ekran görüntülerini basına sızdırmasıyla ortaya çıktı.
Eleştirel tutumuyla bilinen Latin kökenli Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de grubun hedefi oldu.
Üzerinde oynanmış bir gönderide Ocasio-Cortez’in başını ABD Başkanı Donald Trump’ın cinsel organına doğru ittiği görülüyordu ve “Bugün kitleler konuştu ve demokrasi kazandı” ifadesi yer alıyordu.
SORUŞTURMA BAŞLADI, ÇALIŞANLAR MASA BAŞINA ALINDI
10 binden fazla takipçisi olan grupta, hâlâ görevde olan sınır memurları da yer alıyor. Hesaplarla ilgili kurum için soruşturma başlatıldı.
‘Real CBP Nation’a üye olan en az 70 kişi incelenirken, bu kişilerin soruşturma süresince aktif görev yerine masa başı işlere çekildikleri belirtildi.
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