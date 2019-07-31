'Usame bin Ladin'in oğlu ölmüş olabilir'

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in ölmüş olabileceği iddia edildi. ABD medyasında yer alan iddialarda, Hamza bin Ladin'in nerede veya ne zaman öldüğü hakkında herhangi bir ayrıntı yer almadı.

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu ve örgütün mevcut lideri Eymen el-Zevahiri'nin potansiyel halefi olarak görülen Hamza bin Ladin'in 'ölmüş olabileceği' iddia edildi.

İddia, ABD medyası tarafından üç ayrı 'konuya aşina', isimsiz yetkililere dayandırıldı.

Yetkililer, Hamza bin Ladin'in ölümüne ilişkin Washington'un istihbarat kaynaklarından bilgi aldıklarını öne sürdü.

Diğer yandan, Hamza bin Ladin'in nerede veya ne zaman öldüğü hakkında şimdiye dek herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

ABD yönetimi tarafından, konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamza bin Ladin'in bulunduğu yer hakkında ipucu verebilecek kişilere 1 milyon dolarlık bir ödül teklif etmişti.