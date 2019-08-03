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    Beyaz Saray'dan çıkarken ayaküstü gazetecilerle konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Dünyanın herhangi bir yerindeki en az ırkçı kişi benim dedi. 

    Trump, Afganistan söylemini yineledi: Nükleer silahlardan değil, konvansiyonel silahlardan bahsediyorum

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı görüşmede sarf ettiği "Afganistan'da savaşı birkaç gün içinde kazanabiliriz ama 10 milyon insanın ölmesini istemem" ifadelerini yineledi ve ekledi: "Kaldı ki nükleer silahlar kullanmaktan bahsetmiyorum, tamamen konvansiyonel silahlardan bahsediyorum."

    Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmaya başladıklarını belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump - Pakistan Başbakanı İmran Han
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    Trump: Afganistan'ı 10 gün içinde dünyadan silebiliriz, ancak 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum

    Konunun detaylarına girmeyen Trump, bir kez daha istemesi durumunda Afganistan'daki savaşı birkaç gün içinde kazanabileceklerini, ancak 10 milyon insanın ölmesini istemediğini söyledi.

    Trump, "Afganistan'da önemli mesafe katettik. Hala (Taliban'la) görüşüyoruz, ancak çok mesafe katettik. (Asker) Sayımızı azaltıyoruz. 19 yıldır oradayız ve polislik görevi yapıyoruz. Bu savaşı birkaç gün içinde kazanabiliriz ama 10 milyon insanın ölmesini istemem. Kaldı ki nükleer silahlar kullanmaktan bahsetmiyorum, tamamen konvansiyonel silahlardan bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

    Trump ayrıca, Pakistan'ın Afganistan'daki Taliban'la barış sürecinde kendilerine yardımda bulunacağından emin olduğunu vurguladı.

    '2 BİN 500 IŞİD MAHKUMU VAR'

    Trump ayrıca, "Suriye'deki (asker) sayımızı da azaltıyoruz. IŞİD'i yendik, şimdi elimizde 2 bin 500 (IŞİD militanı) mahkum var. Avrupa bunları geri alacak ya da birileri geri alacak." değerlendirmesini yaptı.

    'RUSYA İLE NÜKLEER PAKT İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ'

    Öte yandan Trump, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ABD ve Rusya'nın çekilmesiyle ilgili olarak da "gelecekten ümitvar" konuştu.

    Russian President Vladimir Putin speaks during his news conference on the sidelines of the G-20 summit in Osaka, Japan June 29, 2019. Yuri Kadobnov/Pool via REUTERS
    © REUTERS / POOL
    Putin: Rusya ile ABD, stratejik silahların azaltılması için müzakerelere başlayacak

    Trump, şu değerlendirmeleri yaptı: "Rusya ile nükleer bir pakt için görüşüyoruz. Nükleer anlamında biz ilk sıradayız, Rusya ikinci sırada. Eğer Rusya ile bir pakt kurabilirsek, biz de onlar da (nükleer) silahlarını azaltırsa bu dünya için çok iyi bir şey olur. İnanıyorum ki bu bir gün olacaktır."

    ABD ve Rusya INF Anlaşması'ndan dün resmen çekildiğini açıklamıştı. 

    Diğer yandan Trump, Ulusal Güvenlik Direktörlüğü görevine önce aday gösterip 5 gün sonra adaylığını geri çektiği Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'in yerine birkaç gün içinde yeni adayını açıklayacağını söyledi.

    Trump, medyanın Ratcliffe'e "haksız davrandığını", sürecin böyle devam edemeyeceği kanaatinde  olduğu için yeni bir aday üzerine düşündüğünü belirtti.

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    Etiketler:
    Taliban'la müzakereler, Taliban, nükleer silah, Donald Trump, Afganistan, ABD
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