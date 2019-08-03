Trump’tan ASAP Rocky paylaşımı: 'Şimdi eve dönüş zamanı'

ABD’li rap müzisyeni ASAP Rocky’nin Stockholm şehir merkezinde meydana gelen kavgayı takiben gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlik İsveç Mahkemesi tarafından sonlandırıldı.

Mahkeme Başkanı, ASAP Rocky’nin serbest bırakılmasına ve ülkeden ayrılmasına izin verdi. Ünlü rapçinin serbest bırakılmasının duyurulmasının ardından süreçte etkili olan Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

“Asap Rocky serbest bırakıldı ve İsveç’ten eve ABD’ye dönüş yolunda” ifadelerini kullanan Trump, ünlü rapçinin ismine atıfta bulunarak, “Taş gibi bir haftaydı, eve dönüş zamanı” dedi.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

'ARTIK ÇOK MUTLUYUZ'

Duruşmayı takip eden ASAP Rocky’nin annesi Renee Black de, “Artık çok mutluyuz, Tanrı en iyisini bilir” demekle yetindi. ASAP Rocky'nin İsveç'teki PR temsilcisi Lili Assefa ise, “Asap Rocky, Bize zor bir hafta olduğunu söyledi. Ama şimdi çok mutlu” ifadelerini kullandı.